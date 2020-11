AC/DC lanza un nuevo álbum y confiesan: «Somos demasiado tercos para cambiar» (+Video)

Cuando el mundo pensaba que AC/DC estaba próxima su muerte, de repente ha renacido con la inusitada fuerza de su nuevo álbum «Power Up«, encendiendo la llama del rock clásico una vez mas.

Mientras AC/DC concluía su gira «Rock Or Bust» en Filadelfia en el 2016, el futuro de la banda lucía sombrío: Parecía haberse apagado para siempre su «Alto Voltaje».

Por esas fechas, el cantante Brian Johnson tuvo que ser reemplazado por el vocalista Axl Rose, durante las últimas 23 presentaciones, debido a que los médicos le exigieron que dejara de hacer conciertos o «se arriesgaría a perder la audición para siempre». El segunda guitarra de la banda, Malcolm Young, se había retirado y estaba en los últimos estertores de su batalla contra la demencia. El baterista Phil Rudd había pasado la mayor parte del año anterior bajo arresto domiciliario en Nueva Zelanda, tras haber sido acusado de «intento de asesinato».

Entonces, mientras tocaba los acordes finales del tema «For Those About To Rock (We Salute You)», en el estadio Wells Fargo Arena, el miembro fundador y guitarra líder de la banda, Angus Young, asumió que AC/DC había terminado, el fin estaba cerca para la emblemática banda, icono del rock que ha influenciado a generaciones músicos y fanáticos del género.

AC/DC lanza su nuevo álbum «Power Up» y enciende la llama del rock una vez mas

«Quizás la compañía discográfica sugerirá algún disco recopilatorio o una caja de ‘grandes éxitos'», pensó Young casi abatido, «Pero no veía la posibilidad de un nuevo álbum».

Por su parte, en su casa en Sarasota (Florida), el vocalista Brian Johnson, se sentía igualmente abatido al enfrentarse a un retiro forzoso por razones médicas.

«Era un lugar bastante solitario», dice Johnson. «De repente, tu familia de compañeros de trabajo, con los que has estado durante 37 años se ha ido y no hay nada que hacer». «Enterré mi cabeza en una botella de whisky durante un par de meses. Créanme que funcionó bastante bien», exclamó el vocalista.

Pero durante los últimos cuatro años, Angus Young volvió a «unir» su extraordinaria banda de forma gradual, con un trabajo minucioso y de «precisión», basado en objetivos «pequeños, pero contundentes». Incluso, el propio Brian Johnson pudo regresar a los micrófonos, gracias a un trabajo pionero y secreto para restaurarle su audición.

El resultado: Nada menos que el álbum número 17 de la legendaria banda icono del rock, que lleva por título «Power Up» (Encendido), un verdadero monstruo de rock que patea nuevamente las cabezas de los rockeros de todas las edades, que no se desvía ni se diluye de la exquisita fórmula de «rock clásico puro y sin mezcla», que le ha conferido un sitial de oro en el salón de la fama del rock universal.

«Somos demasiado tercos para cambiar»

«Así es como siempre hemos tocado y jamás nos alejaremos de eso», afirmó Angus Young en una entrevista concedida a la BBC.

«Tal vez sea porque fuimos demasiado tercos, pero es como cuando quiero escuchar a los Stones, no necesito que los Stones intenten ser una banda de jazz. Nos apegamos a lo que hicimos mejor. Siempre encontramos que eso es nuestra mayor fuerza y no nuestra debilidad», dijo el guitarrista.

El álbum está dedicado a Malcolm Young, quien murió a causa de los efectos de la demencia en 2017, y el guitarrista está acreditado como coguionista en cada pista, tal como lo había estado en todas las canciones de AC/DC desde su debut en 1975 con el LP «High Voltage».

Escucha el tema «Rejection» del nuevo álbum «Power Up» de AC/DC

Para crear el nuevo disco, Angus Young regresó y allanó un archivo de canciones inéditas que había compuesto junto su hermano Malcolm, en su mayoría pertenecientes las sesiones correspondientes al álbum «Black Ice» del año 2008.

«Tuvimos una pausa bastante larga entre Black Ice y el álbum anterior [Stiff Upper Lip de 2000], así que hubo muchos años en los que Malcolm y yo trabajamos juntos en ideas de canciones para AC/DC», explica Young a la BBC.

Todo esto este trabajo artístico por el buen rock realizado por los hermanos Young, se ha visto cristalizado en este improbable pero agradable nuevo LP del mas puro rock clásico que nos trae una de las mejores bandas de todos los tiempos, de aquí a la eternidad.

Escucha el tema central del nuevo álbum de AC/DC «Power Up»

[Fuentes]: ACN | BBC | Redes

