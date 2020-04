Actor de Star Wars murió en Londres a causa del coronavirus

El actor de la saga Stars Wars, Andrew Jack de 76 años, murió este martes a causa del coronavirus, en un hospital de Londres; luego de que su salud se complicó al ser contagiado por el virus.

Asi, fue informado por su representante, Jill McCullough, quien recordó que además de interpretar al líder de la «Resistencia», Caulan Ematt, en la película antes mencionada, «Jack era uno de los entrenadores vocales más importantes de la industria del cine; donde enseñó y preparó los acentos de los personajes en producciones como ‘Lord of the Rings’; ‘James Bond’ con Pierce Brosnan, así como a varias cintas de la franquicia de Marvel», resaltó.







Agregó, que antes de diagnosticar su contagio, unas semanas atrás comenzó a trabajar con Robert Pattinson en la nueva película «The Batman»; a quien prepararía vocalmente para el rodaje, que hace poco fue suspendido hasta nuevo aviso.

Actor de Star Wars a causa del coronavirus

Es de destacar, que el artista cinematográfico, logró popularidad entre el público al aparecer junto a Harrison Ford en «Star Wars: The Force Awakens» en 2015; y más adelante repetir su interpretación en «Star Wars: The Last Jedi» en 2017.

Aunado a lo anterior, el actor que murió a causa del coronavirus, fungió también como entrenador vocal en títulos como «Avengers: Endgame», «Robin Hood», «Sherlock Holmes», «Alien v. Predator», «Lord of the Rings»; además en «Die Another Day», «Eastern Promises», «Captain America», «Men in Black: International» y «Guardians of the Galaxy».

Su esposa ya estaba en cuarentena

Según McCullough, en el momento que el actor murió a causa del coronavirus, la esposa de Jack ya se encontraba de cuarentena en Australia; por lo que decidió sin dudar ir al hospital en este difícil momento.

«Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del río Támesis, era ferozmente independiente pero estaba locamente enamorado de su esposa; quien también era entrenadora de dialectos, Gabrielle Rogers. Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral», señaló el representante.

Con información: ACN/Agencias/DW/Foto: Agencias

