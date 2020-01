Falleció médico chino infectado con el coronavirus

Australia confirmó su primer caso del nuevo coronavirus durante la mañana de este sábado en el estado de Victoria, mientras que el gobierno nacional instó a las personas a no viajar a la provincia de Hubei en China, el epicentro del brote.

Un ciudadano chino de unos 50 años, que había estado en la ciudad de Wuhan, donde apareció el coronavirus por primera vez, se encuentra hospitalizado pero estable en un hospital de Melbourne, después de llegar de China el 19 de enero en un vuelo desde Guangzhou, segín informó la ministro de Salud, Jenny Mikakos.

«Es importante enfatizar que no hay motivo de alarma para la comunidad», aseguró Mikakos.

La directora de salud interina de Victoria, Angie Bone, dijo que la paciente no está en cuidados intensivos.

«Él se encuentra estable, no está en una condición grave», aseveró Bone.

El número de muertos por el coronavirus aumentó a un total 41 en las primeras horas de este sábado, con más de 1.300 infectados en todo el mundo.

La mayoría de los enfermos y las muertes hasta ahora pertenecen a la localidad de Wuhan, donde los funcionarios han impuesto una cuarentena; con severas restricciones para viajes y reuniones públicas.

Ciertamente, el coronavirus chino ha creado alarma a nivel mundial, pero todavía hay muchas incógnitas que lo rodean; como cuán peligroso es realmente y con qué facilidad se propaga entre las personas. Se sabe que puede provocar una forma crónica de neumonía, que ha sido mortal en algunos casos.

Se han impuesto estrictas restricciones de viaje en Wuhan y en otras ciudades de la provincia de Hubei»; dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia en un comunicado.

«Si viaja a la provincia de Hubei en este momento, es posible que no se le permita partir hasta que se eliminen las restricciones de viaje», indicó el comunicado.

Australia es un destino popular para los chinos. El año pasado se produjeron cerca de 1.4 millones de llegadas a corto plazo desde China, la mayor fuente de turistas extranjeros de ese país.

Australia declared its first confirmed case of the Wuhan coronavirus in Victoria, with the patient hospitalized in a stable condition in Melbourne https://t.co/BcTidCTfb7 pic.twitter.com/cRm7zyDwmo

— Reuters (@Reuters) January 25, 2020