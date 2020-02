Entérate qué actor venezolano sale del closet y se casa

El actor venezolano, Willy Martin, salió del closet y dio a conocer a través de su Instagram, que está enamorado y que está a solo horas de contraer matrimonio.

“Gracias por ser la persona con quien pasaré el resto de mi vida”, escribe en el mensaje que dedica el actor a su prometido, el manager Luis Luyando.

En exclusiva para People en español, el actor venezolano cuenta que llevan una relación desde hace más de nueve años; “Dije: ‘Me quiero casar’. Tengo muchos años con mi pareja. Es una relación hermosa, de apoyo, solidaridad, de camaradería”, detalla sobre noviazgo con su compatriota Luis Luyando.

Asimismo, cuenta que “en un principio sí tenía miedo, pena de hablar públicamente porque no sabía cómo lo iba a tomar el público. No sabía cómo iba a repercutir esto en mi carrera”.

Actor sale del closet

El actor que sale del closet agrega “al pasar de los años sentí que no es algo que tenga que esconder, no es algo para sentir vergüenza, quiero ser honesto con toda la gente que me apoya y, por qué no, con los que no me apoyan también”.

De igual manera detalla que para este sábado tienen previsto decir “sí, acepto”, rodeados de seres queridos. “Habrá 120 invitados. Viene mi familia de Arabia, España, Venezuela, será un bonito día para celebrar el amor y para pasarla muy bien”, adelanta.

“Quiero que mi historia sirva como una demostración de que todos podemos ser felices independientemente de que hagamos con nuestras vidas. Lo único que importa es no dañar a quien tenemos al lado”, concluye.

ACN/El Farandi

