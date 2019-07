Actriz de «Avengers: Endgame» se metió en serios problemas con Marvel

[Precaución: si aun no has visto la película referida, podrías encontrar algunos Spoilers en este artículo]

Una estrella de «Avengers: Endgame», aprendió cuán seriamente Marvel Studios toma la seguridad de sus películas después de que se metió en problemas solo por publicar una imagen de una puesta de sol.

Los fanáticos pueden recordar a la actriz Emma Fuhrmann, como la versión más antigua de la hija de Scott Lang en el éxito de taquilla.

Después del famoso golpe de Thanos, que destruyó a la mitad de la población en el universo, el personaje de Paul Rudd emergió del reino cuántico para descubrir que su hija había envejecido cinco años pensando que estaba muerto.

Problemón de seguridad por revelar una ubicación

El papel de Fuhrmann en la película, fue muy complicado y una simple descripción ofreció spoilers a la trama súper secreta de «Infinity War» y «Endgame».

Marvel Studios se tomó muy en serio los spoilers y filtraciones ocurridas durante la filmación, algo que aprendió la estrella de la manera más difícil.

La actriz le explicó a Comicbook.com que la jefa de seguridad de Marvel Studios se le acercó después de publicar lo que pensó que era una imagen inocua.

«Entonces, había llegado a Atlanta para filmar, y había una hermosa puesta de sol», dijo Fuhrmann en la entrevista.

Fue la foto de una simple puesta de sol

«Tomé una foto de la puesta de sol y la publiqué en mi historia de Instagram, y acabo de etiquetar la ubicación, Atlanta, Georgia», agregó la actriz.

Ella continuó: «Al día siguiente, la jefa de seguridad vino a mi tráiler y me habló sobre cómo no puedo publicar eso. Yo estaba como, ‘Bueno, no iba a decir que estaba en el set de tu sabes, Endgame o algo así’”.

“Me dijeron, ‘No, entendemos, no eres la primera persona con la que tuvimos que hablar. sobre esto hoy, pero he tenido gente que me ha llamado todo el día tratando de averiguar dónde van a filmar».

Toda una experiencia

A pesar de que estaba en problemas con la publicación, explicó que el momento en realidad la excitaba, ya que era la primera vez que sentía lo importante que era la película y su papel en ella.

«Eso fue algo así como un ‘OK, wow, esto es real'», explicó. «No podría haberse vuelto más real, realmente no entendí qué tan grande era Marvel, y qué impacto tuvo».

Los papeles anteriores de la actriz incluyen «Blended» con Adam Sandler y Drew Barrymore, «The Magic of Belle Isle” con Morgan Freeman y «Lost in the Sun» con Josh Duhamel.

