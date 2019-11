La Mesa de Diálogo acordó garantías para las elecciones parlamentarias; previa la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE); por lo que se van a estar recibiendo las postulaciones de candidatos.

El Gobierno nacional y representantes de la oposición que conforman la Mesa de Diálogo Nacional; se reunieron la noche de este lunes en el Palacio de Miraflores; donde se lograron avances en los temas políticos, económicos y electorales.

Uno de los avances fue la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral; por lo que se van a estar recibiendo las postulaciones de candidatos.

“Los venezolanos que queremos mejores garantías para el ejercicio del voto; vemos que se está construyendo de manera gradual pero firme; una vía para comenzar a recibir los candidatos a rectores del CNE”; dijo Claudio Fermín, dirigente de Soluciones para Venezuela.

Ante esto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; señaló que “se dibujó el establecimiento de garantías amplias; para que todos estemos seguros del evento electoral que se suscitará en el 2020”.

Rodríguez recalcó que “eso pasa por iniciativas que se van tomando; para el remozamiento del Consejo Nacional Electoral para que se haga competitiva”; de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo año; y que se acordaron en la Mesa de Diálogo Nacional.

Acuerdan conformación de CNE y garantías para parlamentarias

En la reunión de la Mesa de Diálogo Nacional estuvieron presentes, por el Gobierno, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro; la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, así como constituyentista Francisco Torrealba, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez y el propio Jorge Rodríguez; mientras que por la oposición estuvieron Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio; Felipe Mujica, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Timoteo Zambrano de Cambiemos Movimiento Ciudadano y Claudio Fermín.

Otros de los temas que se acordaron en esta reunión fueron el intercambio de petróleo por alimentos y medicinas, además del estudio de otros ámbitos de la economía y conformar y la conformación de delegaciones con vínculos en el ámbito internacional, por nombrar algunos.

Luego de esta reunión, Maduro aplaudió los acuerdos que se llegaron para lograr avanzar en la paz del país.

Nicolás Maduro ✔ @NicolasMaduro

Recibí en el Palacio del Pueblo a los representantes de los partidos políticos democráticos de oposición, quienes integran la Mesa de Diálogo Nacional. Un encuentro que una vez más ratifica nuestra firme determinación de avanzar por los senderos de la Paz.

ACN/redes/diarios/un

No deje de leer: Comité de postulaciones para nuevo CNE aprobó AN sin PSUV(Opens in a new browser tab)