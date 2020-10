Ronald Acuña y Miguel Rojas la sacan; Astros a un paso (+ vídeos)

El venezolano Ronald Acuña puso a Bravos arriba 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional; al sacar del parque el segundo pitcheo que vio del abridor de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara y Atlanta a Miami ganó 9-5.

Acuña hizo historia al inaugurar el primer inning con un jonrón; quien recibió un pelotazo pelotazo más; esta vez a la cadera izquierda con una recta del dominicano. Ese golpe hizo que Atlanta se encendiera y emprendiera la remontada.

Travis D’Arnaud quebró el empate mediante un cuadrangular en un gran ataque durante la séptima entrada. «Sí pienso que eso nos despertó»; dijo D’Arnaud acerca del pelotazo a Acuña. «Y aprovechamos ese impulso».

Acuña produjo la carrera inicial de Atlanta, al conseguir su jonrón en la parte baja de la primera entrada; encontró el segundo lanzamiento de Alcántara y se voló la barda entre el jardín derecho y el central.

Se quedó mirando la esférica por un momento; antes de lanzar el bate, que describió un giro, y de recorrer las bases.

Con ello, se convirtió en el pelotero más joven de la historia de la postemporada en batear un jonrón en el primer turno de su equipo, a los 22 años y 293 días.

Los ánimos se calentaron en el tercer episodio, cuando Acuña fue alcanzado por una recta a 98 mph; el extrovertido jardinero se aferró al tolete y dio unos pasos hacia el montículo, antes de ser rodeado por los umpires y los coaches de los Bravos, quienes lo alejaron de Alcántara.

Acuña es el cuarto jugador de Atlanta que da bambinazo al comienzo de una postemporada; los otros fueron Marcus Giles (2001), Marquis Grissom (1995) y Bill Bruton (1958).

Otro venezolano que también la sacó del parque; fue el capitán de los «peces» Miguel Rojas, en la segunda entrada que empató la pizarra a uno.

El segundo duelo de la serie, a un máximo de cinco, se realizará este miércoles, también en Houston.

Por Marlins, los venezolanos Jesús Aguilar de 5-0; Miguel Rojas, de 3-1, jonrón, anotada y empujada.

Por Bravos, el criollo Ronald Acuña Jr. de 4-2, jonrón, dos anotadas y remolcada.

RONALD ACUNA JR! Leadoff HR!

