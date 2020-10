Actor Adam Sandler sabe cuando sus películas serán un éxito o no

El acostumbrado actor de comedia, Adam Sandler reveló esta semana que sabe cuando sus películas serán un éxito y cuando no.

Para quienes han seguido la trayectoria del artista estadounidense o han visto algunos de sus trabajos en plataformas digitales; saben que cada vez que estrena una producción en Netflix se convierte en una de las más vistas en streaming.

Aunque el éxito no siempre sucede, son muchas las películas de Sandler que han generado grandes ingresos de taquilla; y ahora en el ámbito digital.

Durante una entrevista reciente, Adam Sandler reveló cómo sabe si una de sus películas serán un éxito o no. «Lo acabo de obtener. Tienes un presentimiento. Cuando tengo un golpe, camino de manera diferente. Los huesos se sienten mejor, escucho mejor, reacciono mejor cuando me dicen ‘Oye, Sandman’ en la calle».

En el caso contraria, explicó que «voy a decir, Oye, ¿qué pasa?. Cuando me sale algo que no va a funcionar bien; los huesos se sienten muertos, no hay saltos, estoy despreocupado, escucho, ‘Oye, Sandman’; y hago esto, No, no. ¿Ya sabes? Hubie Halloween es un éxito».

En este sentido vale recordar, que desde el momento que firmó un acuerdo con los dueños de Netflix; donde incluye la producción de películas originales bajo el estilo de Happy Madison Productions; Adam Sandler ha estado tranquilo más tranquilo y con más libertad creativa.

Esto ocurre, porque no debe preocuparse por los números de taquilla o la crítica; aspectos que de cierto modo son beneficiosos para él.

Sobre el actor, vale resaltar que desde que su interpretación se encontraba en la pantalla grande; el éxito a pesar de las críticas, siempre estaba garantizado y traía grandes ganancias a la industria cinematográfica.

«Desde 1998, Adam Sandler ha protagonizado 21 películas que recaudaron más de 100 millones en taquilla cada una; lo que lo convierte en una de las estrellas más rentables de la industria», publicó el portal Cine Más Comics.

Lo más reciente: Halloween de Hubie

La más reciente producción en Netflix, ha sido Halloween Hubie una comedia de terror; basada en la celebración del día de Brujas en Estados Unidos cada final de octubre, protagonizada por Sandler.

Respecto a los comentarios de Adam Sandler, se pueden tomar como irónicos; pues conociendo la personalidad del actor existen muchas posibilidades de que no le importe la crítica hacia sus películas.

De hecho, parece que Adam Sandler continuará brindando películas de éxito por mucho tiempo más; según los informes recientes de que su contrato con Netflix podría extenderse.

Con información: ACN/Cine Más Comics/Foto: Agencias

