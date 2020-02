Bellas y famosas en el After Party Oscar 2020

Una vez culminado la emocionante ceremonia de la entrega del Premios Oscar 2020, decenas de celebridades se dieron cita en diferentes After Party Oscar 2020.

After Party Oscar 2020 el cual se llevó a cabo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, California, acudieron varios famosos, entre los que destacaron las mujeres latinas, quienes derrocharon elegancia y belleza en la alfombra roja.

Actrices nominadas circularon por la alfombra roja de Vanity Fair, antes de dar paso a la gran fiesta de Hollywood, entre ellas Emily Ratajkowski, Eiza González, Scarlett Johansson, Gal Gadot, Hailey Bieber, a las hermanas Kardashian (Kim y Kyle), Yalitza Aparicio y más.

Alfombra After Party Oscar 2020

Salma Hayek lució un hermoso vestido de lentejuelas con aplicaciones de joyería en el cuello, firmado por la marca Gucci, propiedad de su esposo François-Henri Pinault.

La actriz mexicana Eiza González una de las mejores vestidas de la noche desfiló con un slip dress con cuello halter de Galvan London.

La hermosa Sofía Vergara presumió su espectacular figura con un modelo de Dolce & Gabbana. La colombiana se convirtió en una de las mejor vestidas del after party 2020.

Gal Gadot maravilló con su elegancia enfundada en un vestido negro con un gran y profundo escote.

La sensual actriz Scarlett Johansson en un sexy ‘outfit’ plateado con un provocativo escote y una abertura en su falda enloqueció a los presentes.

Laura Dern con su Premio Oscar a la llegada al after party tras posicionarse como Mejor Actriz de Reparto

ACN/ GQ Mx