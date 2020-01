Agenda de Guaidó con el Canciller europeo

En la reunión del diputado Juan Guaidó con Josep Borrell, Canciller para la Política Exterior Europea, el presidente interino de Venezuela tiene en la agenda; varios planteamientos básicos y estrategias que faciliten la salida de Nicolás Maduro del poder.

El presidente interino de Venezuela planteará al funcionario europeo la necesidad de terminar con la crisis mediante una solución política. La gira internacional pretende definir nuevas alianzas y estrategias que faciliten la salida de Maduro del poder

La reunión de Guaidó con Josep Borrell

Está previsto que Juan Guaidó, presidente interino de la República, se reúna este miércoles con Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior Europea. El opositor venezolano comenzó el pasado domingo en Colombia una gira internacional.

La finalidad de las reuniones que Guaidó ha mantenido y que mantendrá con altos funcionarios y jefes de Estado, es lograr una mayor cohesión para reforzar la presión a fin de que Nicolás Maduro salga del poder.

Los planteamientos de Guaidó

Estefanía Meléndez, embajadora de Guaidó en Bulgaria, señaló a ALNavío varios puntos fundamentales que el presidente interino le planteará al alto representante europeo durante el encuentro.

Entre ellos, que los países europeos no olviden que el régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo a los venezolanos; tampoco que usa los procesos de negociación solamente como una herramienta para ganar oxígeno.

Guaidó buscará además, difundir que el régimen socialista; está integrado por presuntos terroristas y narcotraficantes, dijo la diplomática. Agregó que el también presidente de la Asamblea Nacional señalará que la situación venezolana ha afectado a la estabilidad de Europa.

Guaidó buscará coordinar los esfuerzos de la Unión Europea con la Asamblea Nacional, Washington y el Grupo de Lima. Asimismo, solicitará más sanciones individuales en contra de los miembros del régimen de Maduro.

El presidente interino venezolano pedirá apoyo a Borrell para investigar el flujo de dinero en Europa en manos de chavistas.

Durante el consejo de ministros de Exteriores europeo, que tuvo lugar en Bruselas el pasado lunes; fue brevemente discutida la crisis venezolana

Sanciones continuarán estáticas

La decisión de no ampliar las sanciones contra el régimen de Maduro, fue tomada en la reunión, pero Borrell insistió en que debe convocarse cuanto antes una nueva reunión del Grupo Internacional de Contacto, señaló El País.

Un total de 12 países forma parte de este bloque creado hace casi un año para mediar en la crisis venezolana. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido son las naciones que abogan por una salida pacífica y constitucional del modelo político en Venezuela.

