Científicos creen que puede existir un «agujero de gusano» en nuestra galaxia

Los agujeros de gusano, son teóricamente pasajes que conectan lugares diferentes de universo o incluso de otros, pero eso no significa que los físicos no los estén buscando activamente.

En un nuevo estudio, investigadores afirman que pueden encontrar agujeros de gusano en los linderos de nuestra propia galaxia.

La teoría de la relatividad general de Albert Einstein predice estos pasajes hipotéticos, creados al “doblar” una región del espacio-tiempo como un trozo de papel; lo que requiere condiciones gravitacionales extremas, como las que se encuentran en las proximidades de los agujeros negros supermasivos.

En el nuevo estudio, dos investigadores idearon un método para buscar agujeros de gusano cerca de casa, alrededor del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, llamado Sagitario A*.

Si existiera un agujero de gusano alrededor de Sagitario A*, las estrellas pasarían a su lado y estarían influenciadas por la gravedad de las estrellas en el otro lado del portal estelar, según dijeron los investigadores

Si los físicos pueden detectar pequeños cambios en las órbitas esperadas de las estrellas, como una estrella llamada S2 que orbita a Sagitario A*; mismos podrían indicar que hay un agujero de gusano cerca, dijeron los investigadores.

Las nuevas técnicas de observación más larga podrían hacer posible este tipo de detección, según el coautor del estudio. Dejan Stojkovic, cosmólogo y profesor de física en la Universidad de Buffalo College of Arts and Sciences.

Pero, incluso si alguna vez se encontrara un agujero de gusano, podría no estar abierto para el viaje interestelar afirman algunos expertos.

Las personas y las naves espaciales probablemente no podrán pasar por un agujero de gusano, porque «de manera realista, necesitarías una fuente de energía negativa para mantener el agujero de gusano abierto, y no sabemos cómo hacerlo»; dijo Dejan Stojkovic.

El documento supone que puede existir un agujero de gusano estable, que no cuenta con el respaldo de la relatividad general, dijo Jolyon Bloomfield; profesor del departamento de física del MIT, que tampoco formó parte del estudio.

«No estoy convencido de que la configuración sea válida y, por lo tanto, no confío en los resultados que siguen», agregó.

Si hay alguna desviación en la aceleración observada de las estrellas alrededor de Sagitario A*, es «significativamente más probable que se esté observando una modificación a la Relatividad General; en lugar de los efectos de un agujero de gusano», dijo el científico a Live Science.

