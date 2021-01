Emitieron alerta por amenaza de bomba en la Corte Suprema de EEUU

Desde las escalinatas del Capitolio de Washington, los demócratas Joe Biden y Kamala Harris fueron juramentados como el nuevo presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, este miércoles 20 de enero.

Al llegar al Capitolio, Joseph Robinette Biden Jr, la primera dama Jill Biden, así como Harris y su esposo Doug Emhoff fueron revisados en el frente este por con miembros del ejército. «Son una tradición militar que refleja la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe».

El presidente número 46 en la historia de Estados Unidos, juró en la ceremonia oficial de investidura que se compromete a «preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos».

Agregó, que «así que Dios, ayúdame» al terminar su juramento con mano sobre la misma Biblia que ha utilizado con ese fin; durante toda su carrera política.

Pres. Biden: "I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America… And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity not division. Of light, not darkness. A story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness” pic.twitter.com/PEUPwKBhz4

