Alerta con sanciones de Trump

Comienzo cantando una canción de Daniel Santos “Recordar es Vivir” (https://www.youtube.com/watch?v=mtRsrgO2DCc) y me pongo a deleitar y me oriento a pensar esos bellos recuerdos y en esos memorándums salen de mi mente de aquel pasado venezolano, cuando estaba ya el fin de la cuarta república con aquella frases proféticas que la pongo a lucir: “Hay solo dos opciones, uno de nosotros será Presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará, con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años…” Como lo vaticino Henrique Salas Romer (https://www.youtube.com/watch?v=GYZFRHfD29s), desde el Ateneo y nadie les creyó…

Solo se segaron con aquella promesa del 04 de Febrero del 1992 el Por ahora… Una frase del comandante Chávez que engatusó a muchos que son hoy los arrepentidos de esos males dejados por esta llamada revolución. Algo que nadie sabe qué hubiera pasado si Salas Romer hubiera ganado la presidencia en el 1998, pero de algo estoy seguro, mejor que Chávez pudiera sido porque cualquiera con 3 dedos de frente no se tuviera puesto a vender ideología Castro-comunista como lo hizo el comandante Chávez con los recursos del país, si no que de verdad tuviera solucionado al menos los problemas más básicos, porque su gestión de Gobernador del Estado Carabobo fue excelente para su época con la descentralización de los poderes publico pero debemos vivir nuestra realidad es que llevamos más 20 años de descontento con esta revolución por la corrupción y la crisis económica que viven los venezolanos dentro y fuera del país.

Muchos claman que se acabe esto y se ven presiones de otros países hacia los herederos del poder chavista cuando el gobierno de USA pone un embargo económico contra el régimen de Maduro según muchos dice que ha infligido terrible dolor y sufrimiento de la gente venezolana que ha destruido una nación próspera al imponer una ideología fallida que ha producido pobreza y miseria ha desafiado a su propio pueblo, robando el poder de sus representantes electos para preservar su desastroso régimen. No es de negar el pueblo venezolano está muriendo de hambre y el país está colapsando

Un bloqueo que le imponen al gobierno de Maduro, el Departamento del Tesoro de EEUU congela propiedades e intereses del gobierno de Venezuela, (https://www.youtube.com/watch?v=3gHG6cT-fIY) no prohíbe las transacciones que involucren al Estado con la compra de comida, ropa y medicinas “que se utilicen con la intención de aliviar el sufrimiento humano”.

Los puede bloquear todo lo que quieran pero están preparados para resistir y seguir comprando lealtades. Les afectaría un bloqueo naval y aéreo para que no puedan seguir haciendo millones de las rutas del narcotráfico que es el tema que muchos de sus compatriotas operantes están cantando y es público y notorio lo que se comenta de esto…

El embargo no sé si va a sirva pero Cuba ya lleva 62 años (https://www.youtube.com/watch?v=LIsHrccyq0Y) resistiendo y el pueblo cubano pasando ronchas y esperando muchos de ellos esperando que los gringos los invadan la cual no ha pasado nada solo comentarios que han repetidos por varias décadas y ponerme hablar de este tema a favor o en contra del bloqueo económico está poniendo mal al régimen hay que tener mucha prudencia porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se supo por las redes sociales que castigará con “severidad” a las personas que manifiesten cualquier apoyo a las sanciones de bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense decretado por el Gobierno de Donald Trump. Esto no es bueno para el gobierno de Maduro solo empeoraría más la crisis y vendría más sanciones como lo dejaron entender los senadores: James Rish, Rick Scott, Marco Rubio, John Barrasso, Cory Gardner, Josh Hawley y Ron Johnson.

Solicitaron a Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea (UE) aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, luego que anunciara su retiro del acercamiento en Barbados y fuera objetivo de una nueva Orden Ejecutiva de la administración Trump.

Muchos comentan del caso unos a favor y otros en contra de las sanciones económicas y un forista dice: “Si el hombre fuera inteligente aprovecharía esta circunstancia para lograr un acuerdo de salida, negociado directamente con Estados Unidos y seguro que en Washington le hallarían alguna manera de acomodarlo.

Pero dudo que ese tipo de sutilezas mentales sean posibles en esta administración que ha demostrado ser tan torpe como el baile de un trompo con punta torcida, Si aprovechara esa circunstancia podría «lavarse» la cara diciendo que negocio con USA porque tuvo en mente los altos intereses de la patria y para no propiciar una destrucción mayor…” el régimen de Maduro no la tiene fácil con esa decisión de Donald Trump y ellos mismo se pararon de la mesa de negociaciones en Barbados con la oposición es tanto las críticas que la misma María Corina Machado, (https://www.youtube.com/watch?v=Pr_ZSETlrFE) da su opinión al respecto diciendo: “Aquí hay una amenaza real para la seguridad de USA porque están operando la guerrilla colombiana y el terrorismo islámico, eso lo sabe el gobierno de EEUU.

Nicolás Maduro solo ha ganado tiempo con ese diálogo, ese proceso ha generado desmovilización y desesperanza. Barbados ha generado más éxodo porque la gente siente que se perdió el rumbo” debemos tomar en cuenta que viene más opiniones en favor y contra de estas sanciones y lo digo algo para aquellos son señalados por los gringos «Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo» Allí se las dejo…

