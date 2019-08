Anuncio de un Alcaraván (XXII) Por Milagros Rodríguez: Madurismo Vs. Chavismo.- Esto que les escribiré es parte de la tragedia que está viviendo nuestro país.

Veo con mucha tristeza como el Plan de la Patria y todo lo que tiene que ver con Hugo Chávez, llámese ministros, personas cercanas o que se yo, lo que hacen es aniquilarlo o quitarlo del camino o colocarlo en un puesto bien lejos, y lo que es peor se hacen llamar chavista cuando aquí lo que está pasando es que Maduro dividió todo esto y existe ahora el madurista y el chavista…

El madurismo siente que es dueño y señor del país, del legado de Chávez por lo que, a cuenta de «autoproclamados hijos del Comandante», sienten que tienen el derecho de traicionar a la Revolución Bolivariana y al pueblo.

La Revolución Bolivariana, por la que el Comandante Chávez se inmoló, ese sueño de todos, producto del esfuerzo personal y colectivo de este proceso, que levantó las banderas del socialismo y el anti imperialismo, de las que el pueblo se apropió haciéndolas suyas, va más allá del sectario círculo del madurismo.

Todo lo que realizó el comandante fue por un sueño de todo nosotros, Tuvimos un sueño colectivo y con él avanzamos e hicimos que lo imposible, lo extraordinario, se convirtiera en un acto cotidiano. Era el «vivir bien», la «Venezuela potencia», «el Plan de la Patria».

El Comandante Chávez nos pertenece a todos, es del pueblo, es lo único que nos queda, que moviliza, es la única esperanza. Su pensamiento no puede quedar entre las paredes de los burócratas, ni ser convertido en una «franquicia» del madurismo.

Chávez fue leal en extremo al país, al pueblo, ha podido retirarse a salvar su vida, pero decidió mantenerse en la batalla, en su última campaña electoral. Probablemente, sentía que todo dependía de él, que nuestro movimiento popular, político, no estaba listo para su partida.

Él trabajaba de manera casi desesperada por construir conciencia y organización popular, para que la revolución se asentara y fortaleciera en el seno del pueblo y las Instituciones del Estado. Su presencia era vital, crucial, era la conexión de la revolución con el alma del pueblo.

Lamentablemente, él sobreestimó al pueblo y ahora el propio pueblo se ha corrompido, y porqué se ha corrompido, porque no hay corrupto sin corruptor….

Su partida y en lo que han convertido su sueño, su revolución, le ha dado, tristemente, la razón a sus peores temores, y a su infinita angustia por preservar su obra en el tiempo.

En este momento en el que el Pueblo está solo sufriendo esta tragedia que azota al país, esta crisis descomunal, hay que recordar a Chávez, su obra y desenmascarar la traición y entrega del madurismo. Yo veo esto como si fuese una torta y cada personero del gobierno actual tiene su pedazo de torta….

Está claro para todos, que esto no es el camino de Chávez, que esto es un descalabro que no sé cómo se llama, y a mí me da mucha tristeza e impotencia, porque no tengo poder para hacer nada, solo esta arma tengo y es la de escribir, esta es mi única arma…

Siempre he pensado que más allá de las excusas o promesas, una situación se mide por los hechos. Por eso, afirmo que el madurismo y su combo han traicionado a la Revolución y al país. El pueblo venezolano ha sido traicionado en su sueño.

Todo el Plan de la Patria que nos dejó Chávez ha sido acabado por la acción del madurismo. Aquí no se trata sólo de improvisación e incapacidad. Hay que entender que se trata de otro modelo, que yo le llamo la muerte de la quinta república e instauración de esta sexta república….

Hay destrozó de la economía. Ésta ya no será más ni socialista, ni al servicio del pueblo, ni soberana, es una economía al servicio de un capitalismo muy salvaje.

Se desmanteló la capacidad productiva del país, tenemos una caída permanente, acumulada, año tras año del PIB. Se ha destruido el trabajo, el empleo y nos hemos convertido en un país de regalías, de bonos y eso es sumamente peligroso para un país, todo en base a una política populista…

El Bolívar «soberano» no tiene valor, pues no se soporta en ningún hecho económico concreto, la devaluación de la moneda es el azote de nuestra economía y seguimos cobrando un pírrico sueldo de 40 bolívares que no llega ni siquiera a 4 dólares…

La inflación, ese mecanismo que expropia el trabajo y la riqueza de las mayorías, ha alcanzado niveles nunca vistos en el mundo.

La escasez de alimentos y de medicamentos, es una tragedia que sufre el ciudadano de a pie, un infierno, la angustia cotidiana del pueblo.

La gente sueña con volver a la normalidad de hace tan sólo seis años: poder comer, comer lo que quiera, vestir, estudiar, trabajar, viajar, tener medicamentos.

Pregunto, es que todos esos carajos que están en el gobierno actual, pueden vivir con 40 bolívares soberanos, ¿qué es lo que gana la gran mayoría en nuestro país?…

Ahora, la tragedia es lo cotidiano, la falta de luz por horas y horas, la muerte por falta de medicamentos, los que buscan comida en la basura, el miedo, las calles vacías, que los pobres tengan que enterrar a sus muertos en el patio de la casa, aunado a un desanimo colectivo, el desmantelamiento en el que se encuentra la gran mayoría de las instituciones del estado, se han convertido en hechos cotidianos.

La industria petrolera, el motor del país, Pdvsa está destrozada, ahora vivimos todos los días en una cola, cola de gasolina, cola de gas, cola buscando comida…

Hoy, muchos jóvenes y trabajadores petroleros, jóvenes profesionales, y no profesionales, han salido por miles de ella, del país.

Se entregó el Arco Minero a las mismas transnacionales que Chávez expulsó del país. Se destrozan nuestras tierras indígenas, el ambiente, se envilece a nuestro pueblo, se entregan nuestros recursos mineros y nuestros recursos naturales, pregunto, es que a ninguno de ellos, que están tumbando la piñata a nombre de Chávez todavía, ¿no le duele este mi país grande y magnánimo llamado Venezuela?

Entonces, ¿Quién traicionó a la Revolución Bolivariana? ¿Quién enterró al Plan de la Patria? ¿Quién traicionó la obra de Chávez?

Si hablamos de lo social, lo cual es el centro y objeto de la Revolución Bolivariana, no terminaría nunca de escribir, ya que mi país esta convertido en un caos y ¡como sufro por esto, como me duele mi país!

Nadie se atreve a mostrar los números de la mortalidad infantil, del aumento de la pobreza, pobreza crítica, y los números que sacan son números maquillados, el gobierno debería de hablarle con la verdad al pueblo y no mentirle y así en todo…

¿Dónde están las Misiones Sociales? Desmanteladas, inoperantes, desmovilizadas. Antes eran un hervidero de pueblo apasionado, movilizado, superándose. Ahora languidecen en un ministerio, se acabaron, el pueblo vuelve, de donde una vez los sacó Chávez, la Revolución: otra vez, sin estudio, con trabajo ocasional, la delincuencia, la exclusión. Porque el burocratismo se ha enquistado en todo…

Hoy, en la Venezuela madurista, existe una terrible, gigantesca, desigualdad social, injusticia, inequidad. Estudios indican que nos aproximamos a una estructura social como la de la atribulada Haití: un 20 % de la población vive bien, pueden pagar, comprar, porque reciben divisas, tienen contratos, manejan dólares; mientras una inmensa mayoría, el 80%, «está pelando», se empobrece más y más, vive con severas limitaciones, privaciones de todo tipo y pasa horas y horas buscando alimentos, medicinas, sin poder pensar y hablar sino de eso. El pueblo vive angustiado, resignado, los que pueden se van.

Entonces, ¿Quién ha traicionado al pueblo, a sus Misiones Sociales, a la reivindicación social y humana que Chávez les prometió, les dio? ¿Quién traicionó el «Vivir bien» del pueblo? ¿Quién traicionó la esencia de la Revolución Bolivariana? ¿Quién es responsable de esta debacle social?…

De lo que no hay duda, es de que estos 6 años el gobierno traicionó y destruyó la obra de Chávez. Y lo digo con mucha responsabilidad, soy revolucionaria no madurista, seguiré votando por la izquierda nunca por la derecha, pero esto no es nada ni se le aproxima a lo que dejó el comandante.

Hemos caído en un caos. Estamos a la cola del mundo, hemos retrocedido décadas. Y eso hay que decirlo. Como decía el Comandante Chávez: para resolver un problema, hay que comenzar por reconocer que lo tenemos.

Debo confesar que nunca he sido, ni seré opositora, lo que si soy es crítica, realista, y como con la verdad ni temo ni ofendo, escribo, si nosotros tuviésemos una oposición seria que distinto sería todo esto, incluso hasta lo más chavista que Chávez temblarían frente a una oposición seria, pero que triste papel les ha tocado jugar, por dólares venden hasta su madre y, en estos momentos la derecha no tiene elementos políticos para conducir al país, además que no pueden hacerlo de manera pacífica, ya que la guerra no es una opción y menos una intervención extranjera, bien lejos de la verdad.

Digan lo que digan con Chávez era todo y él no le llega a Chávez ni por las suelas de los zapatos.

ACN/MR

No deje de leer: Encargados de distribución de Bonos se quedan con buena parte(Opens in a new browser tab)