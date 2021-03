Álex Saab aseguró que «no colaboraría con EEUU»

El empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, detenido desde junio del año pasado, respondió a una entrevista que «no colaboraría con EEUU».

Tras ser acusado de lavado de dinero, sigue asegurando que su detención es ilegal a través de un cuestionario por escrito; desde su cautiverio en Sal.

En este contexto, señaló que de ser extraditado por Cabo Verde a Estados Unidos, donde está detenido a petición de Washington; no colaboraría de ninguna forma con las autoridades.

Agregó, que «Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EEUU».

En otro sentido, indicó que el arresto domiciliario no es diferente a la prisión, «estoy bajo arresto domiciliario sólo de nombre. Estoy vigilado por 50 guardias armados, mis abogados son registrados cuando vienen y cuando se van; mis frascos de medicamentos son vaciados, incluso cuando son nuevos y están cerrados».

«No colaboraría con EEUU», aseguró Álex Saab

Respecto a lo anterior, detalló que “si salgo al jardín, la Policía Nacional sigue todos mis movimientos con drones. No se me permite el acceso a internet y si quiero hablar con mi familia; debo hacerlo con un móvil suministrado y vigilado por la misma policía”.

Vale recordar, que Álex Saab quien «no colaboraría con EEUU», es señalado de supuestos hechos de corrupción por sus negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, según investigaciones periodísticas.

Luego de su detención, cuando hacía escala en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal; el Gobierno y una corte del país africano aprobaron la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Venezuela “enviado especial”; así como “representante permanente adjunto” ante la Unión Africana.

Sobre este tema, quienes lo apoyan (oficialismo) el empresario no podía ni debía ser detenido por Cabp Verde; pues su viaje lo realizó como un Enviado Especial de Venezuela para una Misión Especial humanitaria; «para adquirir alimentos básicos; medicinas y equipos médicos muy necesarios para el pueblo de Venezuela».

Es decir, que «gozaba de inmunidad e inviolabilidad, tal y como establecen las leyes centenarias que rigen la circulación de los diplomáticos y agentes políticos».

Partes de la entrevista con EFE

Venezuela sostiene que usted es “venezolano”, algo desconocido en público cuando ocurrió su detención. ¿Tiene doble nacionalidad?

-No estoy seguro de por qué mi ciudadanía tenía que ser “públicamente conocida”. No soy un funcionario público, ni deseo ser una figura pública. Nunca he buscado la fama ni el reconocimiento público y tampoco lo hago. Me siento honrado de haberme convertido en ciudadano venezolano y; como he declarado en varias ocasiones, estoy orgulloso de mis raíces de Barranquilla, así como de mi herencia libanesa/palestina. Soy ciudadano tanto venezolano como colombiano. “No he hablado con el presidente Maduro”, setenció.

EE.UU también alega que usted es «testaferro» del presidente Maduro y le acusa de haber lavado junto a su socio, Álvaro Pulido; hasta 350 millones de dólares. ¿Qué responde ante esa recriminación?

-Desde mi imputación y designación en julio de 2019, Estados Unidos no ha presentado ni una sola prueba que sustente las acusaciones que se han hecho. Ni una sola. Las únicas pruebas consisten en insinuaciones y medias verdades que provienen de testigos desacreditados que recibieron a cambio la ciudadanía estadounidense (…). En cuanto a la cifra de 350 millones de dólares; mi equipo de defensa ha reunido una poderosa refutación de las acusaciones y sé que, si llega el momento, podremos desestimarlas con contundencia.

En relación a ello, Álex Saab afirmó que “No colaboraría con Estados Unidos”.

