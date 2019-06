Alicia Machado confesó que ha tenido varias novias

La Miss Universo 1996 Alicia Machado reveló que ha mantenido relaciones con mujeres. La venezolana hizo la confesión el fin de semana pasado, en el Festival Pride LGBTQ+; que se celebró en las calles de Hollywood, California.

“Yo los amo, los adoro, siempre los defiendo, he tenido la oportunidad de estar en el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones; abogando por los derechos de todos nosotros porque todos son LGBTQ, todos”; manifestó la actriz y animadora durante una entrevista que concedió en exclusiva para el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo).

La exmiss universo, dejó a más de uno con la boca abierta al confesar por primera vez de manera pública; que no solo ha mantenido relaciones amorosas con hombres a lo largo de su vida.

“Yo creo que el amor es para todos, no sé, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor. Pero no, a mí me gustan grandotas”, afirmó la también cantante; según el portal de People en español.

Al finalizar la entrevista con el programa Suelta la Sopa; Machado reveló que ha tenido varias novias, sin dar más detalles al respecto. Además, por si fuera poco se animó a enviarle “besos a todas” a través de las cámaras.

En el Festival que rinde tributo a la comunidad LGBT; se dieron cita numerosas estrellas de la música como Cristian Castro y Meghan Trainor. Con información: ACN/El Panorama

