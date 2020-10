Alimentos Polar denuncia uso ilegal de su marca «Primor»

La empresa de alimentos más grande del país, Alimentos Polar, este jueves hizo una denuncia sobre el uso indebido de su marca «Primor» y dijo que la competencia leal y justa es la que fortalece la industria.

La empresa explicó que bajo su marca «Primor» se está comercializando una margarina que no forma parte de su portafolio de productos; que infringe los derechos de propiedad intelectual y que además no posee registro sanitario, incumpliendo con las leyes venezolanas.







Asimismo, Polar informó la denuncia en su cuenta de Twitter, después de que la situación se hiciera tendencia en las redes sociales. Varios usuarios señalan a la empresa por comercializar un producto que no cumple con las normas sanitarias, como sería la mantequilla «Primor» que circula en sectores del país.

Debemos advertir a nuestros consumidores y a la población en general acerca de la presencia y comercialización ilegal en el país; de una margarina marca «Primor», que no forma parte de nuestro portafolio de productos, que infringe los derechos de propiedad intelectual de Alimentos Polar y que además no posee registro sanitario», explicó.

Asimismo, precisaron que son los únicos que pueden producir, comercializar y distribuir productos de esta marca y su logo. «Nuestro portafolio marca Primor solo participa en las categorías pastas, arroz y crema de arroz». Por esta razón ratifica que la mantequilla no forma parte de sus productos.

Alimentos Polar hizo la denuncia e informó a las autoridades

Al respecto, la empresa venezolana recordó que un producto sin número de registro es un incumplimiento de la regulación sanitaria. Por ende, es un riesgo para la salud de los consumidores, puesto que se trata de una mantequilla que no cuenta con la debida revisión.

«Esta situación ha sido debidamente informada a las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes y determinen la responsabilidad de un hecho tan grave como este, que tiene implicaciones para la salud y bienestar de los venezolanos», expuso.

Polar insistió en que apoya la competencia leal, dado que fortalece la industria de alimentos de Venezuela. No obstante, promueve que esta sea realizada bajo el cumplimento estricto de las normativas vigentes y «no mediante violaciones a leyes, como sucede en este caso».

