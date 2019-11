FAES allana la sede del partido Voluntad Popular en Caracas #15Nov. A través de las redes sociales fue denunciada una situación irregular; que se presentó en la sede nacional del partido Voluntad Popular en Caracas. Sujetos encapuchados y con armas largas; presuntamente pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB.

“En estos momentos cuerpos de seguridad del régimen usurpador de Maduro; se encuentran armados y encapuchados en este momento violenta la puerta de la sede nacional de nuestro partido; hacemos responsable a la dictadura de lo que puedas suceder o pretendan sembrar”; denunció Voluntad Popular en su cuenta de Twitter.

Allanada sede de Voluntad Popular en Caracas

En el sitio fue prohibida la entrada de cualquier persona. Vecinos y periodistas se encuentran a las afueras de la sede de VP; ubicada en La Castellana en Caracas.

La situación ocurre en la víspera de la movilización; convocada por el presidente encargado Juan Guaidó en todo el país.

Dirigentes y trabajadores de la tolda naranja indicaron; que los funcionarios le arrebataron celulares y pertenencias. Después de un rato lo decomisado fue entregado; sin embargo las pantallas de los celulares estaban rotas. Unas personas denunciaron ante las cámaras de los medios que lograron entrar; que habían sido robados.

Reacciones en las redes

Lawrence Castro – @LawrenceACastro

¡De esta forma intentan amedrentar a los venezolanos!

Así llegaron los maleantes del régimen usurpador a la sede de @VoluntadPopular

Cualquier siembra o daño, ellos son los únicos responsables. – 6:03 p. m. · 15 nov. 2019·Twitter for Android

VALENTE – @pevalmeida – En respuesta a @LawrenceACastro y @VoluntadPopular

La verdad hay algo que cuesta creer, y es que si fuesen Faes, DGCIM, o cualquier órgano de inteligencia del estado, estos se hayan permitido grabar!! No se uds? Yo tengo mis dudas.

Natacha Guerra – @NatachaGuerra – En respuesta a @LawrenceACastro y @VoluntadPopular. Y por tu show… 5 chocolates!

Ingzuri @Ingzur – En respuesta a @LawrenceACastro – @DGrayVzla y @VoluntadPopular

Y quien dijo que los Venezolanos nos importa lo que les pase a los Colaboracionistas de Voluntad Popular?? Por favor ya dejen el show que no todos los venezolanos somos Borregos

Pamela Diaz – @Lasirenita2019 – En respuesta a @LawrenceACastro [email protected] y @VoluntadPopular – Llegaron los cobardobes y los tirame algo. A payasear.

hector tovar – @hectort23372789 –

Hay que allanar a polichacao y buscar esos elementos ya

mauroF – @mauro_2207

En respuesta a @LawrenceACastro y @VoluntadPopular

AL MADURO LE DUELE QUE EN BOLIVIA AGARRARAN A SUS ASESINOS Y AHORA QUIERE DEMOSTRAR LO IMPOSIBLE…

hector tovar – @hectort23372789

No aqui no los vamos a detener los iremos a buscar a sus casas a cada uno y a pasear para parque caiza

yuraima lopez – @yura463 – En respuesta a @LawrenceACastro – @DarvinsonRojas

y @VoluntadPopular – Alli SI son cuatriboliados pero cuando de enfrentar a la Banda del Coqui son unos EUNUCOS!!!!!!

Lord Saturos @Lord_Saturos – En respuesta a @LawrenceACastro – @DarvinsonRojas y @VoluntadPopular – «¡De esta forma intentan amedrentar a los venezolanos!» – No hables por mi, yo ando de lo más tranquilo. Esos los de VP se merecen eso y más.

FRANCISCO – @FJ_ORO – En respuesta a @LawrenceACastro y @VoluntadPopular

Son colectivo caballeros miren la ropa de mierda y como se pone y que pulseras de elegua y ochun entre otros así si ponga y se amare lo que quiera en el infierno los veré

marina martinez – @marinam98860459 – En respuesta a @LawrenceACastro – y @VoluntadPopular

Y tambien van a ir a la casa de cada venezolano?… – Pues la sede de voluntad popular es el sitio más obvio a dondw podrian ir…pero Guaido, radonski, Maria corina..etc somos todos.

Maria @Maria_L15 – En respuesta a @LawrenceACastro – y @VoluntadPopular

Sigan dialogando sinvergüenzas

hector tovar – @hectort23372789 – En respuesta a @LawrenceACastro – y @VoluntadPopular

LO PRIMERO SUE HAY QUE HACER ES DETENER A QUIEN TOMO LAS FOTOS YA QUE ESTAN FACILMENTE IDENTIFICABLES A PESAR DE QUE LAS FOTOS ENTREGADAS FUERON SELECCIONADAS SE OLVIDARON UN DETALLE BASICO EN INTELIGENCIA CRIMINAL

ACN/redes/diarios

No deje de leer: Culpan a grupo exterminio del asesinato de líder de Voluntad Popular(Opens in a new browser tab)