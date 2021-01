Anahí afirma que se contagió de covid-19 en el concierto virtual de RBD

La cantante mexicana Anahí, ex integrante de RBD reveló detalles sobre el contagio de coronavirus que tuvo su familia. El hecho se inició cuando, el pasado 3 de enero, se dio a conocer que su esposo, el senador Manuel Velasco, dio positivo a covid-19 y presentó algunos síntomas.







En las redes sociales, la artista confirmó la noticia y agradeció a sus seguidores por sus mensajes. “Hoy vemos la luz. La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”, señaló.

Anahí se contagió de covid-19

Finalmente, este 13 de enero compartió que ella fue asintomática y que ya sabe de dónde vino el contagio.

“Efectivamente, me contagié en el concierto. En el tributo a RBD.

“Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí)”.

Incluso aseguró que antes del concierto se hicieron muchas pruebas, pero no se pudo evitar el contagio.

“Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”.

“Fui completamente asintomática. Pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”.

Además, aseguró que sus hijos no estuvieron enfermos y ahora se encuentra bien de salud.

“Los bebés bendito sea Dios siempre estuvieron perfectos.

“Hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa”.

Cabe recordar, que el reencuentro de la agrupación se dio 12 años de última presentación. El concierto “Ser o Parecer”: La Unión global Virtual se transmitió vía streaming, pero sin la presencia del Dulce María y Alfonso Herrera.

Agradeció a los médicos que combaten el covid-19

Además la aprovechó para agradecer al personal de salud que se encuentra combatiendo la pandemia en todo el mundo.

“A todos los doctores, enfermeros/as y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos, todo el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano. Cuídense mucho”.

