En 2021 Anakena se viene con nuevos temas, un libro y una gira

La actriz Cameron Díaz quien protagonizó taquilleras películas de la década de 1990, decidió retirarse de la actuación en 2014 y ahora explica los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Recientemente, la actriz compartió que no planea regresar a los set de grabación, porque prefiere dedicarse por completo a cuidar de su hija, Raddix Madden; quien nació en diciembre de 2019.

Así lo expresó, durante una entrevista en el programa de radio Quarantined With Bruce, donde señaló que en este momento; su prioridad es ser madre y esposa, una etapa que para ella es «lo mejor de su vida».

Agregó en éste contexto, que «Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida (…) . Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora, sin duda. Siento que es todo lo que esperé durante mucho tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones».

Otras de las razones del retiro de la actuación de Cameron Díaz, se trata de que no puede seguir el mismo ritmo de trabajo de antes; puesto que ahora que es madre.

Razones del retiro de Cameron Díaz de la actuación

Además, aseguró que no puede considerar alejarse de su hija más de 10 horas diarias, por ejemplo para filmar alguna película. «No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora, con mi hija en su primera año de vida».

Explicó, que estar en un set de rodaje, conlleva 14 o 16 horas al día lejos de ella.

Por otro lado, Cameron Díaz quien decidió su retiro de la actuación, se encuentra interesada en su marca de vinos «Avaline»; por lo que junto a la atención primordial a su familia, no cree regresar a la pantalla grande.

En cuando a lo antes mencionado, expresó que «Nunca puedes decir nunca nada a la vida, yo no soy ese tipo de persona, pero; ¿volver a hacer una película? No me lo planteo. Pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre».

Vale recordar, que entre las producciones en las que participó se encuentran Los Ángeles de Charlie, La boda de mi mejor amigo, Loco por Mary y La máscara.

