Anciana fue rescatada milagrosamente de un vehículo que se hundía

Según los rescatistas, una anciana de Florida pasó 10 horas en el agua en un vehículo casi sumergido antes de ser rescatada por dos buenos samaritanos.

«Nos complace ver un final feliz para una situación tan potencialmente trágica», dijo la policía de Venice, Florida, en un comunicado el jueves después de que la mujer fue hospitalizada en condición estable.

La anciana terminó en el agua alrededor de las 9:30 pm del día miércoles, después de conducir accidentalmente por una rampa para botes en el vehículo Volkswagen Golf GTI tipo SUV (Vehículo Sub Urbano, por sus siglas), según informó la policía de Florida.

La residente de Sarasota no fue rescatada hasta las 7:30 am del día jueves, cuando Rob Goodman, exdiputado de la reserva de Iowa, y Ed Coster, un bombero retirado de la ciudad de Nueva York, la encontraron dentro del vehículo medio hundido, según reportó la cadena FOX13 Tampa.

Goodman se había presentado en la rampa del bote para hacer kayak. Coster había ido allí para practicar surf de remo.

«Miré por la ventana y ella estaba atrapada literalmente, tenía un poco de aire y su rostro estaba contra el techo; tratando de respirar», dijo Coster a FOX13 Tampa.

«Tenía frío, por supuesto, ya sabes, así que simplemente la sostuve», dijo Goodman a la estación después de que la sacaron del vehículo.

El jefe de bomberos de Venice, Shawn Carvey, dijo que la mujer fue afortunada de encontrarse con estos buenos samaritanos.

«Las probabilidades definitivamente estaban en su contra, cuando ves que estuvo en el agua por más de 10 horas», dijo a la estación.

El señor Coster dijo a la cadena Fox13 que se encontraba en la rampa para botes ese día solo por casualidad.

