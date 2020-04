¿Ansiedad por comer durante la cuarentena?

En estos tiempos de cuarentena, la ansiedad hará que las personas vayan a comer, mientras estamos viendo televisión o mirando el celular ese antojo por comer puede nublar la mente.

Debido a la pandemia por el coronavirus la ansiedad nos desafía de diferentes maneras cada día, parece haberse convertido en un problema de igualdad de oportunidades, que afecta incluso a aquellos que generalmente no comen en respuesta a la ansiedad u otras emociones.

Y caer en ella, más allá de sumar un número en la balanza, puede generar enfermedades a mediano y largo plazo.

Cómo disminuir la ansiedad

De este modo, Especialistas en nutrición y psicología dieron algunas pautas de cómo disminuir la ansiedad de comer durante la cuarentena y diferenciarlo con el hambre de verdad.

¿Qué es la ansiedad?

Explica la psicóloga Ana María Sotomayor que la ansiedad es un “estado emocional que se acompaña de cambios somáticos expresados a través del cuerpo. Y cambios psíquicos expresados a través de pensamientos y emociones”.

Asimismo, añade que este estado emocional es “inherente al ser humano, pero podemos considerarla patológica cuando se presenta de forma irracional, injustificada e inmotivada”.

Es inherente al hombre porque es una de las emociones más primitivas, y tiene una relación con la supervivencia de la especie humana. Desde la época de las cavernas, ha permitido reaccionar para huir o enfrentar los peligros o amenazas que se encuentran en el ambiente. En esta temporada, en la que se debe estar en casa, es normal sentir ansiedad por el futuro incierto que se viene.

Las situaciones desencadenantes pueden ser múltiples, como por ejemplo el estrés por la carga laboral, relaciones interpersonales, pandemia, delincuencia, entre otros. Identificarlos también permite disminuir los niveles de ansiedad.

Comer por ansiedad

Indica Claudia Tassara, psicoterapeuta y neuroeducadora.que el hambre emocional se define como el acto de comer sin tener hambre sino una necesidad emocional tales como la ansiedad, que se gestiona por medio de la comida. “El hambre emocional está vinculada a una sensación de vacío urgente y muy incómodo que debe llenarse con comida para sanarse. Es importante aprender a diferenciar el hambre real o fisiológico del hambre emocional”.

Por otra parte, la psicóloga Andrea Montalvo añade que no solo la ansiedad hace comer de manera compulsiva. “Hay otras emociones que tienen el mismo efecto, como son la tristeza, el miedo e, incluso, la alegría. Por eso, en psicología existe el concepto de hambre emocional, que es esta idea que engloba la actividad de comer no por hambre real o fisiológica, sino empujados por las emociones”, agrega.

Cuando las personas comen dirigidos por una emoción, se suele echar la culpa a esa emoción. Sin embargo, “la realidad es que la ansiedad es una respuesta a algo que nos está sucediendo realmente. Algo que nos afecta de manera emocional y que no sabemos cómo podemos manejar, controlar o enfrentar», explica.

Sin embargo, esas ganas de comerse todo el refrigerador, suelen traer problemas después, ya que se generan sentimientos de culpa y esto se puede convertir en algo mucho más difícil de controlar.

Consejos para evitar la ansiedad en cuarentena

De esta manera, la nutricionista Adriana Carulla explica unos consejos para que, en estos días de cuarentena, se controle la ansiedad por comer.

Respira y analiza la situación. Pregúntate si estás aburrida o sientes un vacío emocional. Pregúntate si comerías una ensalada o una fruta; y si definitivamente no es el caso, no tienes hambre, tienes ansiedad.

Come alimentos saludables. La mejor forma de lograr un balance en la alimentación es considerar, en lo posible, consumir productos altos en proteína y fibra.

Procura estar en movimiento dentro de casa. Los espacios libres en casa pueden ser reducidos. Sin embargo, podemos mantener la mente ocupada haciendo ejercicios, rutinas de baile, yoga o estiramiento. Esto produce endorfinas que nos hará sentir bien y de paso oxigena nuestros músculos y cerebro.

Evitar los productos altos en azúcar. Cuando tenemos hambre, pero “no sabemos de qué” es porque nuestro cuerpo nos está pidiendo nutrientes, que normalmente no le proveemos. En su lugar solemos darle golosinas o alimentos vacíos que solo nos provocan ansiedad.

Mantén siempre una actitud positiva, enfrenta la realidad de la mejor manera posible, no lo vuelvas negativo. Muy por el contrario, busca algo positivo de toda esta situación y aprovecha el tiempo en descansar. Leer libros que tenías pendiente, ver películas en familia, preparar recetas saludables, organizar tu habitación, ordenar, arreglar lo que ya no uses, entre otras actividades.

ACN/ Venezuela Al Día

No dejes de leer: Remedios caseros para aliviar la acidez estomacal

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN