Glaciar Antártico podría crear un Iceberg 4 veces mas grande que Manhattan

Científicos climatólogos han advertido que están creciendo dos enormes grietas en el glaciar Pine Island del Antártico occidental, y son una voluminosa advertencia de que se avecina un gran desprendimiento de hielo.

Esta no es la primera gran pérdida de hielo de semejantes proporciones en los últimos años. Hace casi un año, el 29 de octubre de 2018, un iceberg que medía aproximadamente unos 300 kilómetros cuadrados, se desprendió del glaciar, menos de un mes después de que apareciera una gran grieta.

Poco después del nacimiento del iceberg B46, un trozo que representó 226 km cuadrados de pérdida de hielo de octubre de 2018, aparecieron las dos nuevas grietas, dijo Mark Drinkwater; jefe de la División de Ciencias de la Tierra en la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas).

Estas grietas fueron detectadas a principios de 2019 por los satélites Copernicus Sentinel-1 y Sentinel-2 de la ESA.

Observaciones satelitales recientes revelan que las nuevas grietas están creciendo, informó la ESA en un comunicado. Cada una de las grietas ahora mide alrededor de 20 km de longitud.

Su expansión sugiere que la capa de hielo se enfrenta a una pérdida de hielo inminente y significativa, según la ESA.

«El monitoreo invernal del Sentinel-1 de sus extensiones progresivas indica que un nuevo iceberg de proporciones similares pronto va a nacer», dijo Drinkwater en el comunicado.

Para poner esto en perspectiva, un iceberg tan grande abarcaría más del doble del área de París.

Ambas misiones de satélite Sentinel realizan observaciones polares. Pero los orbitadores emparejados del Sentinel-1 son particularmente útiles para monitorear el estado del hielo en el glaciar Pine Island.

Dichos satélites usan un sistema de imágenes llamado radar de apertura sintética (SAR), que puede capturar fotos durante todo el año; durante los meses oscuros del invierno y en cualquier tipo de clima, según la ESA.

Como una lengua helada, el glaciar Pine Island une la capa de hielo antártica occidental con el mar de Amundsen. Es uno de los glaciares de retirada más rápida en la Antártida, y los incidentes de nacimiento de icebergs han aumentado en los últimos años, informó la NASA.

El calentamiento global de las corrientes oceánicas también está derritiendo el glaciar desde abajo, arrastrando el hielo más rápido de lo que el glaciar puede reponerlo, dijo la ESA.

Antes del nacimiento en 2018, el glaciar sufrió otras dos pérdidas masivas de hielo en 2015 y 2017, lo que generó preocupación entre los glaciólogos por la futura estabilidad de la región.

«En términos de frecuencia, está sucediendo más que antes», dijo a Live Science en 2017 Seongsu Jeong, investigador postdoctoral en el Centro de Investigación Byrd Polar and Climate de la Universidad Estatal de Ohio.

