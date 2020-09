Antibacterial inflamable causó quemaduras graves a mujer en EE.UU.

Al untarse antibacterial en sus manos y posteriormente encender una vela, una mujer en EE.UU sufrió quemaduras graves en varias partes del cuerpo; y fue hospitalizada de emergencia en Texas.

El accidente, ocurrió en su casa en Round Rock, Texas, pero actualmente se encuentra en delicado estado de salud debido a sus heridas.

Según reportes de las autoridades, «usó el antibacterial, encendió la vela y el alcohol de la sustancia propició que el fuego llegara hasta su cara y cuerpo».

La afectada, quedó identificada como Kate Wise, quien estando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) relató; que las llamas cubrieron sus manos, rostro y «todos los lugares donde tenía antibacterial» en cuestión de segundos.

Sobre el incidente, el portal RT reseñó que la botella con el líquido que se encontraba cerca de ella; también explotó y complicó aún más la situación.

Coming up at 6– Hear from a #RoundRock woman near #Austin as she recovers in the ICU. Kate says the hand sanitizer she had put on caught fire while trying to light a candle. It left her with severe burns. #KHOU11 pic.twitter.com/BknOZEta1E

— David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) September 3, 2020