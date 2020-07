Consejos para viajar en un automóvil durante la pandemia del coronavirus

Auto Europe busca siempre protegerte ante el coronavirus. Quizás viajar por avión no sea lo mejor para usted en esta época. Tal vez prefiera conducir en un auto alquilado en Auto Europe, lo que le da más control de su ambiente. Pero a pesar de ello todavía tendrá que ser cuidadoso en cuanto a las paradas, pero esto solo significará que va a tener que planear un poco más su recorrido o viaje.







Aquí hay cosas a considerar antes de empezar el viaje en un vehículo rentado

• Planee detenerse lo menos posible. Importante deje de conducir si tiene sueño.

• Asegúrese de llevar consigo mascarillas de tela y desinfectarse las manos a base de alcohol en un lugar fácilmente accesible así los puede usar durante el viaje si es necesario.

• Prepare comida y agua para llevar consigo. Considere incluir algunos alimentos no perecederos que puedan serle útiles en caso de acceso limitado a restaurantes y supermercados.

• Si va a quedarse en un hotel u otro alojamiento, lleve productos de limpieza, incluyendo desinfectante y guantes desechables.

• Si necesita llenar el tanque con gasolina, limpie las manijas o botones con un paño con desinfectante antes de tocarlos. Luego de llenar el tanque, use desinfectante para manos. Cuando llegue a su destino, use agua y jabón para lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos.

• Si decide comer en el camino, opte por restaurantes que ofrezcan atención en la ventanilla para automóviles o que le traigan la comida al carro.

• Evite viajar con más de una persona, con una distancia de más de un metro cada uno.

• No olvide que al alquilar un vehículo este será entregado totalmente desinfectado, por lo que se le recomienda mantenerlo por su bienestar.

Tips que debes tener para alquilar un auto

Haz una lista de cosas para llevar cuando sea el momento de empacar para el viaje en el carro rentado en Auto Europe, lleve cualquier medicamento que pueda necesitar, así como estas cosas esenciales para un viaje seguro:

• Mascarillas de tela.

• Desinfectante para manos a base de alcohol (por lo menos 60 % de alcohol).

• Pañitos desinfectantes (por lo menos 70 % de alcohol) para limpiar superficies.

• Termómetro.

Recuerda que la seguridad es lo primero a la hora de alquilar un carro

Aun los mejores planes quizás deban abandonarse si se enferma. Si no se siente bien antes del viaje, quédese en casa a no ser que vaya a recibir atención médica. No olvides tomar en cuenta todas las recomendaciones aquí dadas, lo que le permitirá disfrutar de un viaje seguro en el automóvil de alquiler escogido por usted en Auto Europe. Para reservas, puede comunicarse a través nuestro call center al número +1 207 842 2000.

[Fuentes]: ACN | Auto Europe | Redes

No dejes de leer: Netflix ahora está disponible en las pantallas inteligentes de Google

* Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN