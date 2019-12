Anuncian otro juicio oral contra Cristina Fernández

Otra vez, un juez anunció un juicio oral contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández; por la presunta cartelización de la obra pública durante su Presidencia en el periodo 2007-2015.

Así lo confirmaron este lunes a periodistas de EFE, fuentes judiciales, que además indicaron; que Claudio Bonadio dirigirá este juicio del cual todavía no hay fecha definida.

Vale destacar, que no es la primera vez que la viuda de Néstor Kirchner (2003-2007) afronta este tipo de acusaciones; pues desde mayo tiene un juicio por «presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su Gobierno». Igualmente, está a la espera de que inicien otros cuatro más.

Cristina Fernández y supuestas irregularidades

En este sentido, Bonadio, el juez de instrucción que encabeza la mayoría de las causas que perjudican a Cristina Fernández; apunta a que entre 2003 y 2015 se conformó un «sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente; siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático».

Es de recordar, que el 2 de diciembre, luego de ganar las elecciones del 27 de octubre con Alberto Fernández a la cabeza; la exmandataria debió declarar por primera vez en un juicio y expresó críticas sobre su situación.

En relación a ello declaró, «seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare (judicialización de la política); tiene la condena escrita y no me interesa».

Agregó, «he elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí, me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia», enfatizó sin responder a las preguntas de los jueces.

Sin embargo, el 23 de diciembre se conoció que un tribunal revocó la orden de prisión preventiva contra Cristina Fernández; la cual no se hizo efectiva en ningún momento debido a poseer fueros desde que fue elegida senadora en 2017; y por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.

Ante esta situación judicial, Alberto Fernández durante su discurso de investidura del 10 de diciembre; anunció que impulsará la reforma para que «nunca más haya una justicia que decide y persigue; según los vientos políticos del poder de turno».

ACN/EFE/El Carabobeño/Foto: Cortesía/EFE

Lee también: