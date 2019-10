El retorno del peronismo a la Argentina: Por Francisco Mayorga.- El candidato peronista de centroizquierda Alberto Fernández comenzó a darle vuelta a la página; que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri ganó la elección. Esta vuelta coincide con un clima de agitación en América Latina, donde fuertes protestas cuestionan a los gobiernos; en Chile, Bolivia, Ecuador, Haití, Perú, Brasil y Venezuela; una especie de ebullición del descontento popular, muy resentido en sus bolsillos, sin atisbos ideológicos o religiosos; sino fundamentalmente económico y social.

Un abogado de 60 años, gana en primera vuelta, pues le alcanza con más de 45% de los votos o más de 40% y superar en más de 10 puntos a su rival. En el último mes, Macri concentró sus esfuerzos en convencer a los indecisos y a los abstencionistas para sumar votos que permitan ir al balotaje.

“Mauricio Macri estuvo lejos de ser perfecto, pero tuvo todas las buenas intenciones (…), y lo último que queremos es volver al pasado, 12 años de kirchnerismo no ayudaron, somos un país fracasado”, lamentó un estudiante de ciencias políticas de 23 años.

Lo cierto es que el ganador peronista asume su mandato con el país sumido en la peor crisis económica desde 2001, con alta inflación (37,7% a septiembre) y un aumento de la pobreza (35,4%).

Los inversores temen que la victoria de Fernández implique el retorno de las políticas intervencionistas del kirchnerismo (2003-2015). Analistas se preguntan además quién gobernará; Fernández, exjefe de gabinete de Cristina y de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner; o la ex presidenta de 66 años.

Habituados a descalabros económicos; algunos argentinos se aglomeraron el viernes frente a los bancos y casas de cambio; para comprar dólares o retirar sus depósitos.

“Que los argentinos estén tranquilos, vamos a respetar sus depósitos»; aseguró Fernández al aludir al fantasma del corralito durante la crisis del año 2001, cuando se congelaron los depósitos bancarios y se pesificaron luego los que eran en dólares.

Desde las primarias, hubo retiros de depósitos en dólares por más de 12.000 millones (36,4% del total).

Ahora lo importante es lograr consensos para salir de la crisis, lo que no es nada fácil en una Argentina cada vez más polarizada.

El triunfo no puede ser considerado como una victoria de Fernández o un fracaso de Macri. Es un voto de rechazo (…) Es un periodo de incertidumbre, se verá muy pronto cuán políticamente capacitado está Fernández para reaccionar», opinó Monica de Bolle, del Peterson Institute for International Economics. Más allá de mostrar su firme intención de cambiar, Fernández no ha dado detalles de cómo planea hacerlo.

A mediados de julio de 2018, en medio de una corrida bancaria, Macri acudió al Fondo Monetario Internacional que otorgó un préstamo de 57.000 millones de dólares a cambio de un ajuste fiscal que frenó aún más la economía. Aún falta la entrega de 13.000 millones, pero el FMI espera el resultado electoral.

Fernández, pese a criticar al presidente por aumentar la deuda a niveles insostenibles, aseguró que cumplirá: «No voy a declarar la cesación de pagos», ha insistido.

La gente de a pie tiene puestas sus esperanzas en la fórmula peronista. “Estoy deseando que llegue el lunes, que vengan Fernández y Cristina”, señalan.

