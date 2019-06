Anuncios de un Alcaravan V

Anuncio de un Alcaraván: Por Milagros Rodríguez.- Usuarios barineses denuncian excesos. Colectores de busetas comenzaron a cobrar Bs 400 y Bus Barinas 300 bolívares.

Desde ayer rige un nuevo precio del pasaje urbano en Barinas de 400 bolívares; al parecer incrementando de manera unilateral por los transportistas; toda vez que el Concejo del Municipio Barinas no ha publicado el respectivo acuerdo para hacer efectivo este ajuste.

Del nuevo precio alertan los mismos conductores a los usuarios; justo al momento que estos ingresan a las unidades y sin derecho a protestar so pena de bajarlos de las unidades.

También hubo incremento en el precio valor del pasaje en las unidades de Bus Barinas; el cual paso de 40 Bs a costar 300 Bs. Si tienen muchos usuarios sostuvieron “que se trata de un incremento excesivo” para los conductores; este incremento sigue siendo irrisorio, “pues no alcanza ni para un café pequeño; y no justifica las horas que se pasan para abastecer combustibles. «Hemos durado hasta 18 horas para que nos echen la gasolina”, argumentaron.

Lo contradictorio es que en Barinas del 100% de busetas que hay, solo trabajan el 10 % y es mucho, ¡qué tal!

Continúan protestas por gas y comida en varios municipios de Barinas

Las protestas para reclamar por el suministro de gas domésticos y comida volvieron al estado Barinas. En mayo, según reseñan usuarios de diferentes redes sociales, han ocurrido ocho manifestaciones con trancas de vías: tres en la carretera que c conduce de Barinas a Barinitas, otras tres en la población de Sabaneta, una en Libertad de Barinas por falta de energía eléctrica y otra protesta en Ciudad de Nutrias, en la carretera que une a los estados Barinas y Apure.

El tema más recurrente es la falta de gas doméstico y la demora en la venta de los productos de las cajas del Comité Local de Alimentación y Producción (Clap).

Lo cierto, es que en este estado llanero, las comunidades barinesas, la gran mayoría, cocinan con leña y los jocosos dicen “vamos a cocinas con leña gas”.

Y a ustedes no les parecen como mucho ¿ocho manifestaciones?…

Alcaldesa de Barinas brilla por su ausencia

Me cuentan algunos pajaritos de la Alcaldía de Barinas, que si la han visto una o dos veces es mucho, lo cierto es que la alcaldesa de nombre Nancy Pérez, no cumple con sus funciones de trabajo, todo lo tiene abandonado, y el Cementerio Municipal está abandonado por completo.

La gestión municipal de la alcaldesa Nancy Pérez brilla por su ausencia y sabiendo que no hace nada para mantener sus funciones. Me informaron que parece que la mujer no labora desde

allí sino de un conocido hotel de la ciudad, y mas es el tiempo que se la pasa dándose la gran vida que atendiendo el trabajo para lo cual la colocaron en ese cargo…

Persiste acoso contra docentes

Esta vez la Secretaria Ejecutiva de Educación suspendió sueldos a tres educadores en Pedraza.

La Secretaria Ejecutiva debe respetar el fuero sindical, la inamovilidad laboral establecido en los artículos 4, 19 y 20 de la LOTT.

Un mes sin agua tienen vecinos de la Cuatricentenaria. Lograron algo del vital líquido al realizar algunas tomas de la calle.

Avioneta procedente de Caracas aterrizó de emergencia en Barinas

La aeronave presentó problemas con el tren de aterrizaje

El incidente aeronáutico se generó cuando la avioneta presentó problemas con el tren de aterrizaje, el cual no desplego por completo, por lo cual el piloto tuvo que maniobrar al momento de descender sobre el fuselaje y el tren de aterrizaje, por lo que impacto en el suelo.

Esto ocurrió en el Aeropuerto Nacional Luisa Cáceres de Arismendi. Afortunadamente tras la emergencia los pasajeros no resultaron lesionados.

Incautan material hurtado a empresa PDVSA en Torunos

La captura de dos sujetos la retención de un vehículo tipo camioneta y la recuperación de material estratégico perteneciente a Pdvsa lograron efectivos policiales en un despliegue y operativo en Torunos.

Lograron la incautación de 70 cabillas y 7 tubos de Pdvsa, hecho ocurrido en la bifurcación de Torunos por los funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIP).Los agentes atendiendo el clamor de los productores sobre el constante robo y beneficio de ganado vacuno, así como el robo de material estratégico de PDVSA realizaron un despliegue en el que lograron la aprehensión de dos ciudadanos, la retención de un vehículo Ford 350 y la recuperación de 70 cabillas y 7 tubos.

