Apagones «encendieron las cacerolas» en Naguanagua y San Diego

Apagones en Naguanagua, al igual que su vecino de San Diego, en el estado Carabobo, encendieron las cacerolas en protesta por la situación que se hacen constante a diario en varias zonas de la entidad.

Solo en Naguanagua, este jueves 21 de mayo el fluido eléctrico falló desde mediados de la tarde; en una ciudad como pasa en todo el país y gran parte del planeta Tierra, está confinada por la pandemia de COVID-19.

Ahora con un aguacero que cayó en la tarde, fue suficiente para que otra vez la electricidad fallara y eso que solo fue un rato de lluvia.

El «enfermo se agravó» con el paso de las horas, porque en día, por lo menos se ven las caras, pero ya pasadas las 8.00 de la noche, llegó la oscuridad por zonas como los Guayabitos, la Avenida Universidad, Avenida Bolívar, entre otros sectores.

Pasadas las 10:00 pm., estos sectores volvieron a «ver luz» y le llegó su porción a otros como La Granja, Las Quintas, entre otras.

Sonó la primera y de una vez se comenzó a escuchar las cacerolas, en varias zonas de la Naguanagua, primero el grupo que se quedó a oscuras desde las 8:00 pm., para luego «darle el testigo» a los que le dieron su «porción» desde las 10:00 pm.

A esto hay que agregarle las frases contra el Gobierno y Corpoelec, en desahogo que atraviesan la entidad, ahora más, porque si no hay luz, en muchos lados falla el agua y si tienen cocina eléctrica, más la cuarentena, pues la calentura se sintió en cada una de la de las cacerolas.

Por su parte, en el municipio San Diego también reportó apogones, algunos hasta de 17 horas, que también calentó las manos y las cacerolas.

«Después de ese bajón, en San Diego Estado Carabobo nos quedamos sin luz, 11:30 pm acaba de regresar» colgó un usuario por la red social Twitter.

Otro escribió: «En Vslencia San Diego sin Luz desde las 7:50 pm y suenan cacerolas..!¡ hora 9:54 pm.».

Pero, en otras entidades del país también reportan fallas eléctricas, apagones y fluctuaciones lo que demuestra la fragilidad del servicio que «no ve luz».

En el remanso San Diego Edo. Carabobo, sin luz , otra cosa más que tenemos que soportar aparte de la escasez de gasolina, el no poder salir a trabajar, a que los gatos no se acomulen. Me pregunto que estaremos pagando los venezolanos

— carla sevilla (@carlalibelu) May 22, 2020