Apple te bloquea aplicaciones si reemplazas la batería por imitaciones

Apple busca evitar que los usuarios de iPhone compren e instalen baterías del mercado de accesorios en sus teléfonos. Según iFixit, a menos que la batería original de un iPhone sea reemplazada por la propia Apple, aparecerá un mensaje en Configuración > Batería en Estado de la batería.

El mensaje le advertirá que la batería necesita servicio y que generalmente aparece cuando la batería de un iPhone es lo suficientemente débil como para afectar negativamente el rendimiento del teléfono.

Pero ahora el mensaje aparece incluso si se ha instalado una batería nueva, a menos que haya sido instalada por un “Apple Genius” o un proveedor de servicios autorizado.

Hasta ahora, esto solo se ha visto en Apple iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR. El mensaje dice: «Mensaje de batería importante, no se puede verificar que este iPhone tenga una batería Apple genuina. La información de salud no está disponible para esta batería».

Baterías originales, en establecimientos autorizados

Apple está haciendo esto para tener un mayor control sobre el tipo de baterías que se usan dentro de sus dispositivos y las calificaciones de la persona que instala la pieza.

Incluso si tuviera que cambiar una batería oficial de Apple de una unidad a otra, el mensaje aparecerá a menos que el intercambio haya sido realizado por alguien que Apple apruebe; de nuevo, sería un “Apple Genius”; o alguien que trabaje para un proveedor de servicios autorizado.

Cambiar la batería a un iPhone es cada vez más difícil: Apple bloquea funciones de software si no es un reemplazo autorizado https://t.co/jJ2bg4plxW pic.twitter.com/r534NFlVum — xataka (@xataka) August 8, 2019

No es la primera vez que castiga sus usuarios

En 2016, la empresa castigó a quienes utilizaron un taller de reparación de terceros para solucionar problemas con el botón Touch ID.

Lo que hace que aparezca este mensaje, dice Justin en The Art of Repair, es un microcontrolador BQ27546 de Texas Instruments; que forma parte de la batería original.

Además de pasar información sobre la batería, como su temperatura, capacidad y el tiempo restante hasta que se descargue por completo; el chip IT autentica la batería que se utiliza con la placa lógica del teléfono.

Si el chip no está allí, el mensaje «batería de servicio» se apaga. Tenga en cuenta que el mensaje en realidad no significa que la nueva batería no esté funcionando.

Con información de: ACN|PhoneArena.com|Xataka|Redes

No dejes de leer: