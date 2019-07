¿Querrán jugar? Argentina y Chile por la consolación

Argentina y Chile por la consolación en la Copa América 2019, si se le puede llamar así el juego por el tercer puesto que se disputará mañana 6 de julio en el estadio Arena Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo (3:00 pm).

Las dos selecciones que se vieron en las ediciones 2015 en césped austral y 2016 en la Centenario de Estados Unidos, con triunfos de la «Roja» pues ahora se medirán por algo menos preciado y aunque suene trillado, si es el partido que nadie quiere jugar, por lo menos estos dos no.

Argentina herida tras perder sin derecho a pataleo contra Brasil 2-0, que reclamó desde su capitán Lionel Messi porque no utilizaron el VAR en dos posibles penales a favor y hasta jugadores brasileños lo apoyaron, ahora saldrá con ¿ganas de jugar o de ganar?.

Ess incógita está en el aire. Tomando la frase de William Shakespeare, de su obra Hamlet «Ser o no ser» pues es posible que por honor, tampoco querrán irse fuera del podio, si les interesa algo eso.

Ah… pero también está en el ambiente sus derrotas en las dos anteriores finales contra los australes. Perder por tercera vez corrida y por un tercer puesto tampoco es bueno. El meme seria «ni la consolación la ganan».

Argentina y Chile por la consolación

La Roja, que contó los «pollos antes de nacer» interpretando lo declarado por su técnico Reinaldo Rueda.

Y lo dicho por Arturo Vidal antes de caer derrotado en el Clásico del Pacífico ante Perú 3-0, que dijo que prefería a los incas por ser más accesibles y no Uruguay que ya les había ganado en la fase de grupo (1-0), pues ahora un tercer puesto no caería mal y el otro meme seria «Argentina no nos gana ni la consolación.

Argentina y Chile por la consolación, de seguro con cambios en sus onces. Por la «Roja» no jugaría Arturo Vidal o por lo menos está en duda, además que postpartido de la derrota a expensas de la blanquirroja soltó que partido contra Argentina «no tiene ninguna importancia».

Gary Medel es otro que está tocado y el lateral Jean Beausejour es otro que está en algones. Ah… Eduardo Vargas querrá jugar para buscar resarcirse del penal que cobró y que pudo por lo menos limpiar un «pelo» el honor.

Por la Albiceleste no estarán Marcos Acuña y Lautaro Martínez. Por el primero Lionel Scaloni, que de seguro será su último juego en el banquillo, tiene dos fichas Giovani Lo Celso o Ángel Di María. Mientras que por el delantero el chance será para Paulo Dybala.

¿Jugará Lionel Messi? pues si, porque el último que se baja de barco hundiéndose es el capitán. Eso es lo que dicen.

Alineaciones probables

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (o Ángel Di María); Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio Agüero. DT. Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel (o Gonzalo Jara), Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal (o Pablo Hernández), Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT. Reinaldo Rueda.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay). Escenario: Estadio Arena Corinthians, de Sao Paulo. Hora: 3:00 pm (VEN).

ACN/MAS/Agencias

