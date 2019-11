Ariana Grande confiesa a sus fans que se siente «sumamente enferma» (+Video)

A través de sus redes sociales, la cantante Ariana Grande les confesó a sus fanáticos que tiene una condición sinusal grave (síndrome de disfunción sinusal) que la ha puesto «muy enferma» y que podría obligarla a cancelar los próximos shows de su gira mundial.

Ariana Grande (26), le cuenta a sus fans sobre su actual condición en una publicación realizada el día sábado en Instagram: «Mi garganta y mi cabeza todavía me duelen mucho».

Aunque la artista le dice a sus fans que a pesar de que su voz aún suena bien, presenta algunos síntomas que le dificultan su actuación: «siento mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo»; tal como lo afirma en un mensaje en la red social Instagram.

«Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo», aseveró Ariana Grande.

Así mismo, la cantante expresó que ya se encuentra en los preparativos para atender su condición de salud a la brevedad posible.

Ariana Grande indicó que: «Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé lo que está sucediendo con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada, debido a que no he mejorado a pesar de que ya han pasado más de tres semanas», expresó la cantante.

La noticia de la condición de Ariana Grande, fue publicada inicialmente por la revista People, donde se informó sobre la publicación que realizo la artista en uno de sus «momentos» de Instagram, que hasta ahora son los únicos detalles que se conocen oficialmente sobre su condición salud.

