“El arquero tiene que estar loco”. ¿Por qué? No sé cuántas veces he escuchado esto, y considero que realmente no es así.

Por eso, a continuación, haré una acotación para que las personas quienes me conocen, tengan mi punto de vista sobre dicho tema.

Tras 22 años de carrera profesional como jugador y entrenador, siendo formador de cancerberos fuera de mi país, les puedo decir con toda propiedad que el jugador más inteligente en la cancha tiene que ser el portero.

Nuestro accionar marca diferencia en milésimas de segundos, en lo que a una toma de decisión se refiere, porque por un detalle podemos ganar o perder los partidos.

La capacidad que debe tener un guardavalla en determinadas circunstancias del juego, supone el factor diferencial.

Dicen muchos entrenadores que los compromisos se ganan en el área, y ese es nuestro hábitat natural de trabajo.

Los guardavallas no podemos bajar los hombros en ningún momento, y tenemos que asumir errores con la cara hacia el frente, porque la gran responsabilidad de un fallo recae siempre sobre nosotros.

Si un delantero erra dos de tres posibilidades, seguramente será candidato a cambio, pero los estrategas saben que para sustituir al arquero es necesario que ocurra algo imprevisto, por lo que con gallardía tenemos que asumir el papel que nos corresponde tener.

Es sencillo de explicar: el éxito del arquero se mide en base al silencio, porque el reconocimiento a dicho trabajo no es tan grande como el que hacen a quienes asumen otras posiciones.

Todavía no entiendo por qué en 2010, Iker Casillas, campeón del Mundo con España, no ganó el Balón de Oro, y cómo en 2014, Manuel Neuer, quien también obtuvo el Mundial con Alemania, tampoco alcanzó dicho éxito.

¡Somos diferentes, por eso quienes dicen ser cuerdos creen que estamos locos!

ACN/Carlos Gutiérrez Daher

