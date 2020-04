Desde el Exilio/Arrastrados tras la carroña-no más judas: Por José Gregorio Briceño Torrealba.-

La pandilla de militares traidores de Venezuela, los que cambiaron su misión fundamental de defender la soberanía y la integridad territorial del país por alcahuetear sin pudor las peores atrocidades cometidas por la Red Criminal de Narcoterrorismo, a la cual por cierto pertenecen la mayoría de los altos oficiales, es llamada Cartel de los Soles justamente porque los facilitadores son Generales con Soles en sus insignias de jerarquía, está red fundada por Hugo el difunto Galáctico y heredada y mejorada por sus depravados herederos. Estos funestos militares saben y están muy conscientes de que están disfrutando de riquezas muy mal habidas y que en cualquier momento deben rendir cuentas a la justicia o huir cobardemente, deben estar igual o peor que los más buscados, sus patrones. No les basta con permitir que un ignorante, transgresor de la ley como el cucuteño Maduro siga ejerciendo el poder sino que se arrodillan ante los agentes cubanos que les han puesto de amos y señores de nuestras Fuerzas Armadas, dueños de nuestras riquezas y estrategas de la destrucción de nuestra patria.

Deben estar estudiando las mil y una formas con las cuales puedan pasar el resto de sus vidas desapercibidos disfrutando junto con sus familias y secuaces el mayor robo hecho al Tesoro Nacional. Tal como pasó con los principales líderes nazis luego de haber asesinado a millones de humanos después de perder la segunda guerra mundial, quienes junto con otros criminales, fueron arrestados por los aliados, aunque no lograron atraparlos a todos. Una parte, los menos expuestos durante la dictadura aprovecharán la huida general para destruir pruebas, encubrir su historial y hacerse de identidades falsas (su especialidad). Habrá los que se escondan, hasta no ser reconocidos, en aquel momento la mayoría se refugiaron en Sudamérica apoyados por gobiernos de seudo derecha fascista, como el de General Perón en Argentina y Vargas en Brasil, o la dictadura de Stroessner en Paraguay, donde vivieron tranquilos, pero ¿alguien cree que estos traidores criollos se irán a Cuba? A pasar más trabajo que lo que pasa el pueblo cubano ¿O a Rusia? Allá no quieren gente floja y oportunista.

Hay mucho de qué hablar del futuro cercano pero realmente lo que nos indigna por decir lo menos, es observar como el alto mando militar VENEZOLANO, ve con indiferencia o se tapa los ojos ante el saqueo de nuestras riquezas especialmente con el desgarrador sufrimiento colectivo por la escasez de la gasolina lo que termina de desbarrancar la precaria economía que quedaba.

Mientras tanto y totalmente apalancado por los capos y sus manos derechas militares un tanquero de PDVSA, sancionado a finales de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, se desplaza por las aguas del mar Caribe con la finalidad de colmar a Cuba de combustible mientras impera una grave escasez del mismo en Venezuela.

Los monitoreadores de tráfico marítimo ubican al carguero Terepaima en una trayectoria directa hacia el puerto cubano de Matanzas, zarpó de la Península de Paraguaná, estado Falcón, tras cargar en el complejo de refinación de Amuay el pasado domingo 12 de abril. Se estima que su arribo a la isla fue entre el 16 y el 17 de abril, hace dos días aproximadamente.

Los que queremos informar, escribir, opinar y manejamos redes, los comunicadores sociales de cualquier índole, tenemos la obligación de hacerles llegar a los mandos medios de las Fuerzas Armadas Nacionales el mensaje permanente de que sus superiores, el alto mando militar son unos indignos y los máximos traidores a la patria en toda la historia republicana al permitir que a la vista de millones de Venezolanos le regalen a Cuba nuestro necesitado combustible y de paso al servicio de unos crueles narcocriminales que están secuestrando el poder y están siendo solicitados por la justicia internacional. Por ello no nos cansaremos de solicitarles a los suboficiales y oficiales medios de los cuatro componentes que actúen con premura a restablecer la legalidad y la LIBERTAD que añoramos millones de venezolanos. Es incomprensible que haya desaparecido la justicia y que el único delito que se castiga hoy en Venezuela sea al disidente o a cualquier ciudadanos por el simple hecho de informar a la población, sean detenidos, encarcelados, torturados mientras los narcotraficantes, asesinos, contrabandistas, violadores, atracadores, colectivos y militantes del PSUV son intocables mostrando lo que para ellos es el modelo de sociedad a imponernos.

En ese mismo ejemplo que dan al pueblo es como el exalcalde y el actual alcalde del municipio Sotillo del estado Monagas por instrucciones de la jefa del Cartel de los Soles en la zona, Yelitze Santaella y su mano derecha el Guachimán de los Caños Carlos Flores, manejan la red de narcotráfico y contrabando de combustible. Los que deben velar por nuestra seguridad son quienes le hacen el trabajo a la dictadura pues le queda siempre una buena tajada para la Guardia NaZional quienes siguiendo el ejemplo de sus jerarcas trafican en dólares pimpinas de 20 litros para rebuscarse mientras la narcogobernadora

Yelitze y su séquito de custodios de la zona sur trafican a gran escala cargamentos despachándolos por el Delta. El Cartel de los Soles a toda máquina no para de robarnos.

Siempre observando y denunciando lo que sucede a nivel nacional y en mi amado estado Monagas me mantengo informado desde la cárcel del exilio pues hay una enorme cantidad de hermanos denunciando ya que tienen claro que no podemos seguir permitiendo tanto atropello y destrucción para la tierra de nuestros hijos.

Seguir soportando la bota infame de militares cubanos, rusos, iraníes, guerrilleros y toda clase de terroristas no es la tarea que juraron hacer los uniformados de Venezuela, salgan de las filas de nuestro ejército si su ambición pudo más que su deber.

Quedo atento al desarrollo de los hechos que los aliados del pueblo venezolanos tienen pautados para liberarnos definitivamente de las pezuñas ladronas de Nicolás, Diosdado y su corte de arrastrados y seguro de que actuarán sin la mínima vacilación, los desaparecerán del panorama de la reconstrucción de un país rico y hermoso como nuestra tierra por lo que lucho cada segundo aupando a mi gente como fuerzas opositoras y con lo único que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

Nota: Mi solidaridad con los tres dirigentes del partido MIGATO en el municipio Sotillo del estado Monagas, José Capriata, secretario de organización municipal, Maivis Guillen líder de sector o Barrio El Edén, Diego Armando Benítez Rivero hijo de la conocida profesora Damelis Rivero, nuestra secretaria municipal de asuntos electorales. Aprovecho para hacer extensiva mi solidaridad al resto de los detenidos. Su sacrificio, el soportar torturas y humillación por parte de la Guardia «NaZional» (que está estrenando su nuevo lema) el dólar es su divisa, es un claro ejemplo de dignidad y coraje que han dado ustedes desde el pueblo más antiguo y apartado de Venezuela, pues levantaron su voz de protesta por sus derechos y libertades.

A la hora de cierre de este escrito aún no han sido trasladados a la Fiscalía en Maturín. Justicia para estos nuevos presos políticos. Viva Venezuela LIBRE CARAJO. !!!

José Gregorio «El Gato» Briceño Torrealba/Valeria Briceño – @josegbricenot /@valeriabricenot – @josegbricenot/ valeriabriceñot – José Gregorio El Gato Briceño -Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2020/04/arrastrados-tras-la-carrona-no-mas-judas_18.html

