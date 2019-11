Espantoso asesinato-suicidio en California conmociona a EE.UU.

El pasado sábado en horas de la noche, falleció el único niño sobreviviente a el espantoso asesinato-suicidio ocurrido en California, que también cegó la vida a su madre y a sus tres hermanos.

Ezequiel Valdivia, de 9 años, se encontraba en estado crítico y con soporte vital en el hospital después de haber recibido un disparo en la cabeza, que le mantuvo en cuidados intensivos desde el 16 de noviembre.

Por este horrendo crimen está siendo culpable su padre, José Valdivia (31), quien se suicidó en la misma fatídica fecha, de acuerdo a las informaciones publicadas de la cadena Fox News.

«Dios quería que volviera a casa», dijo el tío de la víctima Karl Albright. «Si él quisiera que se quedara, estaría aquí. Pero él está en casa con su familia; están jugando, patinan, patinan, persiguen a Pokémon en el cielo «.

La policía dijo que el marido separado de Sabrina Rosario (29), le disparó a ella y a sus hijos Enzi (3), Zuriel (5), Ezequiel (9) y Zeth (11), antes de suicidarse en su casa de San Diego (California).

En los días previos al espantoso crimen, José Valdivia llamó repetidamente a Rosario y le envió un mensajes de texto amenazantes. Rosario: obtuvo una orden de restricción contra él, justamente un día antes del tiroteo, informó la cadena Fox News.

Según los operadores del servicio de emergencias, se escuchó una acalorada discusión en una llamada proveniente de la casa. Cuando llegó la policía, un oficial miró por una ventana y vio a un niño en el suelo cubierto de sangre.

Seguidamente, el oficial rompió una ventana para entrar en la casa. Los padres y su hijo menor murieron en el lugar, mientras que los paramédicos llevaron a los otros niños a un hospital.

Karl Albright, quien está casado con la hermana de Rosario, dijo que los problemas de la pareja comenzaron hace aproximadamente un año, después de que Valdivia engañara a su esposa por segunda vez.

La pareja, que había estado casada por más de una década, supuestamente se separó en diciembre y Rosario solicitó el divorcio en junio.

Rosario dijo que su esposo separado se había negado a dejarla sola después de que ella solicitó el divorcio, llamándola repetidamente y presentándose en su casa sin previo aviso.

Ella lidió con meses de mensajes de texto de acoso, incluido uno que incluía una imagen de una pistola con latas de cerveza y una botella de alcohol en el fondo, informó el medio de comunicación, citando documentos de la corte.

«Esta amenaza realmente me asustó y ya no puedo manejar su abuso y acoso», dijo en los documentos la victima al presentar su denuncia.

Los familiares describieron a Rosario como una persona «maravillosa, carismática y brillante», además de ser una madre solidaria.

