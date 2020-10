Asteroide rozará la atmósfera de la tierra el lunes 2 de noviembre (+Video)

Un pequeño asteroide pasará rozando la órbita de la Tierra, justo antes del día de las elecciones estadounidenses (2 de noviembre), un evento del que el astrofísico Neil deGrasse Tyson afirma que “no hay nada de qué preocuparse”.

«El asteroide 2018VP1, una roca espacial del tamaño de un refrigerador, se precipitará hacia nosotros a más de 40.000 km/h. Pasará velozmente junto a la Tierra el 2 de noviembre, el día antes de las elecciones presidenciales», dijo el astrofísico.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.

It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.

It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020