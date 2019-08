Un asteroide podría impactar a La Tierra en 2027y ya representantes de varios países participan en un simulacro de cómo actuarían ante el choque. La conferencia, llevada a cabo a finales de abril, se dedicó a un hipotético escenario del impacto, con monitoreo de la NASA.

Entre las certezas que se tiene en las comunidades científicas que se encargan de estudiar los eventos siderales, está la de que, en cualquier momento, quizá hasta sin poder impedirlo, un cuerpo celeste de gran tamaño impactará sobre la superficie terrestre con consecuencias devastadoras.

Asteroide impactaría con La Tierra en 2027

En muchos puntos alrededor de la tierra, con distintos elementos que permiten una observación de gran precisión, los satélites artificiales equipados especialmente para observar y predecir las trayectorias de cuerpos celestes orbitan la tierra con distintas trayectorias que buscan abarcar sectores del inmenso espacio sideral.

Acercamientos captados con mucha anticipación

Estos elementos de observación permitieron captar con mucha anticipación el acercamiento que este 10 de agosto en horas de la madrugada tuvo un asteroide de dimensiones similares al Empire State Building y con un diámetro de unos 570 metros.

Se trata del cuerpo celeste 2006 QQ23, que viaja a unos 16.700 kilómetros por hora. Aunque no representaba un peligro para la Tierra, fue monitoreado por la NASA, por si llegaba a cambiar su rumbo.

Predecir su trayectoria no evitaría el impacto

El hecho de poder predecir sus trayectorias no deja exenta la real posibilidad de que algún cuerpo celeste de características similares o mayores llegue a impactar la Tierra.

Así lo explica el astrónomo Gonzalo Tancredi “Que un objeto impacte la Tierra es algo que sabemos que existe a partir de cráteres que hay tanto en la superficie de la Tierra como en la de la Luna”.

El astrónomo destacó que “somos la primera especie en la Tierra que tiene la capacidad de reconocer el peligro que significa el impacto de asteroides y cometas y que ya está en condiciones de tomar acciones”.

Defensa planetaria desarrollan potencias

Las grandes potencias del mundo, generalmente enfrascadas en determinar una supremacía a nivel político y comercial, han tomado la medida de desarrollar conferencias sobre defensa planetaria.

Representantes de varios países participan en un simulacro de cómo actuarían ante el choque de un asteroide contra la Tierra. Por ejemplo, la conferencia, llevada a cabo a finales de abril, se dedicó a un hipotético escenario del impacto de un asteroide en 2027.

