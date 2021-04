Atacan con misiles base aérea de estadounidenses en Irak

Al menos cinco personas murieron y otras seis sufrieron heridas al derrumbarse una casa de tres pisos en Bangkok, Tailandia, comunicó medios locales.

Según el medio, en la mañana de este sábado 3 de abril se produjo un incendio en uno de los edificios residenciales en el oeste de Bangkok.







Al lugar de los hechos llegaron los bomberos y un grupo de efectivos de rescate.

Una hora después de que se desatara el incendio, la casa de tres pisos se derrumbó.

En el momento del derrumbe dentro del edificio se encontraban efectivos de rescate que intentaban salvar a los habitantes.

Entre los fallecidos hay cuatro efectivos de rescate y un habitante del edificio. Para el 18.00 horas locales (GMT+07.00) se logró sacar a la superficie solo un cuerpo.

Las autoridades locales consideran que es poco probable que haya sobrevivientes debido a que la temperatura bajo los escombros supera los 100 grados centígrados.

De momento se desconocen las causas de lo ocurrido en Bangkok.

#UPDATE Five people including a firefighter, three rescue workers and a resident were killed and six others were seriously injured after a three-story house caught fire and later collapsed in Bangkok on Saturday. Police are investigating the cause of the blaze. pic.twitter.com/kEVbAdjHwe

