Ataque terrorista del Estado Islámico deja 54 muertos en Mali

Al menos 53 soldados y un civil han muerto en un ataque contra un puesto del ejército en el norte de Malí, según fuentes del gobierno local, en uno de los ataques más mortales contra los militares de ese país africano.

El Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la responsabilidad del ataque a través de su agencia de noticias Amaq este sábado, sin proporcionar evidencias ni mayores detalles.

El grupo militante ISIS ha publicado docenas de reclamos de responsabilidad por ataques en varios países desde que las fuerzas especiales estadounidenses mataron a su anterior líder Abu Bakr al-Baghdadi el pasado fin de semana.

Las autoridades informaron por primera vez el ataque en Indelimane, región de Menaka, el viernes, pero dieron una cifra menor de muertes provisionales.

“Hombres no identificados fuertemente armados atacaron alrededor del mediodía. El ataque comenzó con fuego pesado de artillería… Luego se retiraron hacia Nigeria», dijo a Reuters el portavoz del gobierno, Yaya Sangare, el sábado.

Agregó que el número de muertos seguía siendo provisional ya que los cadáveres estaban siendo identificados y que el ejército estaba emprendiendo una operación de peinado en el terreno con el apoyo de las fuerzas internacionales; incluidas las tropas francesas de la operación Barkhane y las fuerzas de paz de la ONU.

«Los refuerzos enviados encontraron 54 cuerpos, incluido un civil, 10 sobrevivientes, y encontraron daños materiales considerables», dijo Sangare en Twitter el sábado por la mañana.

Francia dijo que uno de sus soldados había muerto después de que su vehículo golpeó un dispositivo explosivo improvisado, según un comunicado de la presidencia francesa.

El ataque sigue a las redadas yihadistas a fines de septiembre que subrayaron el creciente alcance; y la sofisticación de los grupos armados que operan en la región.

Desde su fortaleza en Malí, grupos con vínculos con Al Qaeda y el Estado Islámico han podido desplegarse en todo el Sahel; desestabilizando partes de Níger y Burkina Faso.

Treinta y ocho soldados malienses fueron asesinados el 30 de septiembre en ataques coordinados contra dos bases del ejército en el centro de Malí; que se ha salido del control del gobierno a pesar de la presencia del ejército francés y otras fuerzas internacionales.

Militants kill 54 in attack on Mali army post; IS claims responsibility https://t.co/lRkbU2mMBl pic.twitter.com/W3m31ebVIb

— Wetinhappen.com.ng (@Wetinhappen) November 2, 2019