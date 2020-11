«Regalo no deseado» para Messi en partido 800 con Barcelona (+vídeos)

Más largo que uno de su batazos, fue la mentira que un «cómico» y replicada por otros, incluido hasta un exgobernador, sobre el supuesto asesinato de Antonio Armas, pues está «vivito».

Así lo desmintió el exgrandeliga en un vídeo que colgó en las redes sociales su hijo y también expelotero Tony Armas.

Como lo dice la canción Decisiones de Rubén Blades: «esos que dicen y que Tony Armas Slugger» pues con ese bate le dieron a la «persona» que lo escribió.

Ni fue asesinado y tampoco falleció por ninguna causa, Tony Armas, como lo llamaron y aún lo llaman en el mejor beisbol del mundo.

Asimismo, tuvo que salir el mismo Antonio Armas, ídolo de la pelota criolla y de Leones del Caracas, vía su hijo, montar un vídeo, en el fondo con un arbolito de Navidad, para desmentir y dar fe de vida.

Antonio Armas está «vivito»

«Hola amigos, le habla Antonio Armas, estoy vivito, no hagan caso a esa gente que andan siempre manipulando con la noticia falsa»; dijo el nacido en Puerto Píritu, estado Anzoátegui el 2 de julio de 1953.

«Hermano, Gracias a Dios me encuentro en buenas condiciones, tranquilito, no se preocupen por nada. A todos mis hijos les mando saludos no se preocupen, mi familia»; agregó.

«De los más tranquilo aquí, no se pongan hacerle caso a esa gente, que se lo pasan inventado cosas raras. Okey mi hermano, Dios me lo bendiga a todos y buenas noches, Chao pues, nos vemos en el camino»; finalizó el oriental.

Le dan «Batazos» y «comienza la segunda del noveno»

Siguiendo con el son de Rubén Blades, con su tema Decisiones: «comienza la segunda del noveno» por los mensajes colgados en la red social Twitter, repudiando tan vil acción.

Asimismo, el periodismo deportivo, aficionados de Leones, de la pelota criolla, del beisbol y deporte en general, tomaron el madero para darle fuerte el «cómico» que montó una grotesca foto, de un guerrillero y dijo que era Tony Armas.

Además, por lógica y respeto a Antonio Armas, y no darle más aliento a la «persona» que lo hizo, solo incluiremos los mensajes y los gestos de cariño ganados dentro y fuera del diamante.

Por consiguiente, podemos recordar que Armas fue inmortalizado en el Salón de la Fama de la pelota nacional y tiene su nicho en el Museo del Beisbol, en Valencia.

Confirmado es mentira Gracias a Dios Antonio Armas está en su casa con su familia. — @VirguezFranklin (@VirguezFranklin) November 20, 2020

Josè Jaramillo acaba de desmentir lo de Antonio Armas. Dice que está como un tren. Gracias al Señor que es "fake new". Verán que pronto diremos en spanglish " cierra la window que hace frío". Lo de Jaramillo me devolvió el buen humor. — Jesús M Cova (@jesusmcova) November 20, 2020

Súper idiota el que montó las fotos del guerrillero muerto, diciendo que es Antonio Armas. Un imbécil. — Mari Montes ❤️⚾️ (@porlagoma) November 19, 2020

Por WhatsApp y redes circula una imagen en la que afirman que la persona que aparece muerta es Antonio Armas. Incluso gente del béisbol de cierto rango puso la grotesca imagen en su twitter, haciéndose eco de semejante irresponsabilidad. No es Antonio Armas, quien está muy bien. — Fernando Arreaza Ortega (@arreazaortega) November 19, 2020

Es correcto, la noticia falsa que circula es la foto del jefe de las FARC "Loco Iván", dado de baja en el estado Bolívar. Antonio Armas se encuentra bien. Atención @EsPajaVe. https://t.co/ASrCalCajV — Luis Alvarado De Sousa (@AlvaradoDeSousa) November 20, 2020

Hay gente que de verdad le encanta difundir mentiras, que adoran los Fake News para hacerse viral a costa de la credibilidad. Y si, lo digo por el tema de Antonio Armas. De una bajeza tremenda. No tiene otro calificativo. — Guillermo Liñares (@guille94) November 20, 2020

Mi mamá un día de estos me va a matar de un infarto, salió llorando de la casa a decirme "¡ay Franjo! mataron a Antonio Armas en Puerto Piritu, mira ve" y la imagen que me muestra la más falsa del mundo mundial, de verdad que hay gente que no sirve pa' una m…. en este país. — Franjolys Borges (@FranjolysBorges) November 19, 2020

