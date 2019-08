En China aumenta cifra de muertos por el tifón Lekima

El número de muertos por el tifón Lekima en China ha aumentado a 32, con otras 16 personas desaparecidas, según informan autoridades locales.

Las autoridades, dicen que cerca de cinco millones de personas en la provincia de Zhejiang han sido afectadas, y más de un millón fueron evacuadas a lugares seguros.

El tifón Lekima tocó tierra en las primeras horas del sábado en Wenling, entre Taiwán y la capital financiera de China, Shanghai, con fuertes vientos y fuertes lluvias.

La mayoría de las muertes ocurrieron en la ciudad de Wenzhou, donde los aguaceros torrenciales causaron un deslizamiento de tierra, dijeron los medios estatales.

Los deslizamientos de tierra, ocurrieron después de que se formara un lago barrera, o presa natural, que acumulaba agua de las fuertes lluvias antes de colapsar.

Los equipos de emergencia, lucharon para salvar a los automovilistas varados de las inundaciones y buscaron sobrevivientes entre los escombros de los edificios dañados.

En la provincia de Zhejiang, el tifón Lekima dañó los campos de cultivos y 34000 casas. La pérdida económica directa asciende a unos 14570 millones de yuanes dijeron los medios estatales.

Las imágenes del domingo de la cadena estatal CCTV, mostraron a los trabajadores de rescate en botes en la ciudad de Linhai, donde las calles estaban completamente sumergidas bajo las aguas.

El tifón Lekima, ya pasó por Shanghai y golpeó a la provincia de Shandong más tarde el domingo, según el servicio de pronóstico meteorológico chino.

Fishing boats take shelter in Nanfangao harbour as Typhoon Lekima approaches Taiwan.

Expected to hit late Thursday, the typhoon is coming just hours after a 5.9-magnitude earthquake rattled the island, killing one woman and causing temporary power outages

📸 Sam Yeh pic.twitter.com/OKuOiJihNJ

— AFP news agency (@AFP) August 8, 2019