Avengers: Endgame se convierte en la película más taquillera de la historia

La película de Marvel Studios, Avengers: Endgame supera a Avatar y se convierte en la producción cinematográfica más taquillera de la historia.

De esta forma la sombra de James Cameron era muy alargada, y aunque en una primera instancia parecían datos inalcanzables; el reestreno de Vengadores: Endgame ha conseguido lo que muchos fans esperaban.

Al respecto, The Hollywood Reporter detalló en un reportaje que Kevin Feige y su equipo; anunciaron en la Comic-Con que la película más importante del universo cinematográfico de Marvel ya ha conseguido superar por fin a “Avatar” en taquilla y se convierte en la película más taquillera de la historia.

El pasado viernes, la película se quedo a tan solo 500.000 dólares de “Avatar”; cifra que será ampliamente traspasada este mismo fin de semana y superará así los 2.789.7 billones de dólares en todo el mundo.

“Una enorme felicitación a los equipos de Marvel Studios y Walt Disney Studios; y gracias a los fanáticos de todo el mundo que llevaron a “Avengers: Endgame” a estas cifras históricas”; dijo el copresidente y director creativo de Disney Studios, Alan Horn, a través de un comunicado.

«Los Eternos»

Con este record, la última película de Los Vengadores consigue grabar su nombre en la historia del cine. Cabe destacar que Marvel estrenará el 6 de noviembre de 2020 “Los Eternos”.

El reparto de la fase 4 de “Los Eternos” incluye a Angelina Jolie, cuyo nombre sonaba desde hacía tiempo. Pero también otros nombres no poco conocidos: Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee.

El proyecto será dirigido por Chloé Zhao, directora de cine independiente conocida sobre todo por sus dos último filmes: The Rider y Songs My Brothers Taught Me. Con información: ACN/HobbyConsolas

