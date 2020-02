Un aviador esperando su libertad: Por Nasbly Kalinina.-

Petter Moreno fue secuestrado el 12 de febrero de 2015; por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); acusado del “Golpe Azul”, un supuesto atentado contra Nicolás Maduro; y desde entonces no solo su vida se convirtió en un total infierno; si no también la de su familia. Su mamá, Mariluz Guevara, ha denunciado las violaciones al debido proceso; integridad física, Derechos Humanos, torturas, tratos crueles y degradantes; que se han cometido en contra de su hijo.

Su caso ha sido uno de los más terribles ejemplos; del llamado “Efecto puerta giratoria” de Alfredo Romero dado que el 11 de octubre de 2018; luego de pocas horas de haber sido liberado, Venezuela fue testigo de su nueva detención; razón por la que Mariluz al igual que su nuera y sus nietas han llorado arduamente.

Entregada a la oración y con una fe inquebrantable; su familia esperó el 20 de octubre de 2019, fecha en la que Petter cumplió su pena; para abrazarlo en libertad, sin embargo, la boleta de excarcelación nunca llegó; por lo que todos se mueren de dolor ante tanta injusticia.

Desde niño Petter siempre soñó con ser piloto de la Fuerza Área Nacional; para proteger el país en el que nació el 7 de marzo de 1984 en la ciudad capital. Sus padres se lo llevaron desde muy pequeño a Maracay donde se crió con mucho amor; buenos principios y valores. De allí que al encontrar el amor de su vida no dudó en casarse y formar una familia como Dios manda.

Petter se graduó de la Escuela de Aviación Militar el 5 de julio de 2008; y como especialista de operaciones áreas en el año 2012. Su pasión era resguardar a sus seres amados y a la nación desde los cielos; por eso nadie puede explicarse que le hayan imputado los delitos de instigación a la rebelión; con el decoro militar y 4 agravantes. Él es un joven emprendedor, de corazón humilde y feliz por lo que no tiene sentido tales acusaciones y menos que aún; después de haber pagado su pena no lo dejen en libertad.

Su boleta de excarcelación la tiene retenida el Mayor Edgar Rojas Borges; presidente de la Corte Marcial y el juez de ejecución de Caracas; el Teniente Coronel Iván Bustamante.

Por eso, es necesario que todas las personas sedientas de justicia; nos unamos y no descansemos hasta que Petter Moreno y el resto de los presos políticos sean liberados.

#EsTiempoDeMisericordia #LiberenAPetter #QueSeHagaJusticia

ACN/NK

