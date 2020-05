Avión de combate F-22 se estrello durante un entrenamiento en Florida

De acuerdo a medios locales, este viernes un avión de combate F-22 “Raptor”, de quinta generación, perteneciente a la base de la Fuerza Aérea «Eglin» (EE.UU.), se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento en Estado de Florida.

Según indica el reporte de los medios locales, el piloto logró eyectarse antes del impacto y se encuentra sano y salvo.

Así mismo, se supo que el caza F-22 se encontraba en una misión de entrenamiento de rutina, como parte de un ejercicio programado, justo cuando se realizaba un homenaje en honor al personal de salud del hospital local, donde otras aeronaves realizaron una rutina sobrevuelo al norte de Florida.

De acuerdo a Fuentes oficiales, el incidente se produjo justo después del desfile aéreo que se realizaba en el condado de Bay en Florida; en honor a las personas que participan en la lucha contra el coronavirus.

Según el comunicado de la Base Eglin, el aparato siniestrado no formaba parte del programa de este evento.

De acuerdo al comunicado, el piloto se encuentra en una condición de salud estable y el accidente no ocasiono heridos, ni daños materiales a terceros.

The F-22 Raptor was on a routine training mission at the time of the crash and was not part of a flyover scheduled Friday morning to honor first responders and hospital personnel.https://t.co/YJ7JbOGKSB

— Florida Times-Union (@jaxdotcom) May 15, 2020