Avión ucraniano con 180 personas a bordo se estrelló en Irán (+Video)

Este miércoles, las agencias de noticias reportaron que una aeronave Boeing 737 de la aerolínea ucraniana UIA con 180 personas a bordo, se incendió y finalmente se estrelló cerca de Teherán (Irán), poco después de su despegue.

El vuelo signado con el número 572 cubría la ruta internacional Teherán-Kiev, pero los testigos del incidente reportan que el aparato fue visto en llamas después de despegar del aeropuerto Iman Khomeini de la capital iraní, para luego estrellarse pocos segundos después.

En un video captado por un observador desde las afueras de Teherán, se puede apreciar la aeronave en llamas cruzando la oscuridad del firmamento, desprendiendo pequeños objetos brillantes antes de iniciar el descenso sostenido; que concluye en una inmensa explosión que iluminó el horizonte.

La agencia de noticias Al-Hadath de Jordania, publicó un tuit asegurando que según sus fuentes el vuelo habría sido derribado por fuego antiaéreo de unidades iraníes; que dispararon por error contra el avión de pasajeros.

«Al Hadath afirma que la Aerolínea internacional #UIA #Ucraniana número de vuelo #PS752 B737 que cayó en #Tehran #Iran fue derribado accidentalmente por unidades antiaéreas en la ciudad»; destacaron los analistas de @StratSentinel citando a la publicación de @AlHadath en árabe.

