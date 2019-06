Bachelet reconoció a Maduro y ahora debe deslegitimarlo

ONU debe deslegitimar a Maduro en la Corte Penal Internacional

La visita de tres días de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet; y su entrevista en Miraflores es un reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente; a pesar de que más de 50 países reconocen como tal a Juan Guaidó; también presidente de la Asamblea Nacional, sostiene María Corina Machado; mientras que el secretario general de la OEA, Luis Almagro; advirtió que las denuncias también son crímenes de lesa humanidad que deslegitiman al régimen; y deben ser llevadas a la Corte Penal Internacional por la funcionaria de la ONU.

Machado: El régimen buscó reconocimiento y lo obtuvo

La coordinadora de Vente Venezuela dijo; «Creer que con concesiones políticas se aliviará el costo humanitario es ignorar que no lidiamos con políticos, sino con criminales»

«El régimen buscó reconocimiento y lo obtuvo». Así opinó la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado; luego de la visita de tres días de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet; que solicitó la liberación de las personas que protestaron de manera pacífica; y anunció que en Venezuela se quedarán dos funcionarios de su oficina para hacer seguimiento de la situación.

«Creer que con concesiones políticas se aliviará el costo humanitario es ignorar que no lidiamos con políticos, sino con criminales. Criminales que provocaron intencionalmente la tragedia humanitaria», expresó la ex diputada, una de las voces más críticas del régimen de Nicolás Maduro, que fue reconocido por Bachelet como presidente a pesar de que más de 50 países reconocen como tal a Juan Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional.

Bachelet y Maduro se reunieron en Miraflores

En un mensaje anterior, indicó que «equiparar víctimas y victimarios, justos y criminales, como dos partes legítimas de un conflicto no es solo éticamente inaceptable, sino políticamente injustificable».

En su visita de tres días, Bachelet se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos en la Universidad Metropolitana, donde escuchó testimonios de torturas, encarcelamientos y asesinatos. También se reunió con el presidente (E) Juan Guaidó y los oficialistas Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Arreaza.

Almagro: Las denuncias que recibió Bachelet deslegitiman a Maduro

El secretario general de la OEA pidió a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos llevar las denuncias de venezolanos a la Corte Penal Internacional

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este sábado que deben ser llevadas a la Corte Penal Internacional las denuncias sobre Venezuela que recibió la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien estuvo tres días en el país para constatar la crisis humanitaria que afecta a los ciudadanos.

Es esencial que Bachelet transmita los testimonios que recibió en Venezuela a la Corte Penal Internacional

«Es esencial que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, transmita los testimonios y denuncias que recibió en Venezuela a la Corte Penal Internacional en el contexto de las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad», indicó.

Almagro advirtió que las denuncias también son crímenes de lesa humanidad que deslegitiman al régimen de Nicolás Maduro. «Tanto como su ilegítima elección y el avasallamiento de las instituciones. Sin democracia no hay solución por las violaciones de derechos humanos», agregó.

Durante su visita a Venezuela, Bachelet se reunió con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con los oficialistas Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Arreaza. Además, se entrevistó con víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos y secuestros, entre otras.

Bachelet pidió que sean liberadas las personas que han protestado de manera pacífica para exigir sus derechos y recomendó impulsar el diálogo para resolver la crisis. «La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria», dijo la alta comisionada, que deberá presentar un informe completo sobre Venezuela.

