Magallanes disputará cuatro partidos de pretemporada con «El Che» como manager

Roger Federer mostró maestría al vencer al español Albert Ramos por 6-2, 7-6 (5) en su arranque del Masters 1000 de Shanghái.

El catalán buscó sorprender al suizo como lo hizo en 2005, pero como dijo el número 3 del mundo, que salió con cuidado para vencerlo.

Ramos cayó en la primer manga y dio la pelea e el segundo, al punto que tuvieron que ir al desempate, pero Federer mostrró su maestría para pisar los octavos de final.

El nacido en Basilea, máximo ganador de Grand Slam con 20 dejó el camino a Ramos y Federer mostro maestría, pero ahora tendrá que esperar por rival en octavos del ganador entre el belga David Goffin y el kazajo Mikhail Kukushkin.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev le dio un tunda al debutante británico Cameron Norrie 6-3 y 6-1.

Medvedev solo necesitó 54 minutos para acabar con el jugador de 24 años, 64 en el ránking mundial quien previamente había ganado en Shanghái los dos partidos de clasificación así como el de primera ronda contra el francés Gilles Simon, 49 del mundo.

El ruso, finalista en el reciente Abierto de Estados Unidos, enfrentará en octavos al canadiense Vasek Pospisil, quien derrotó al portugués Joao Sousa 6-3 y 7-5.

El que le molestó hasta un ruido fue Andy Murray, porque el británico sucumbió ante el italiano Fabio Fognini en tres sets 7-6 (4), 2-6 y 7-6 (2) en maratónico partido en 3 horas y nueve minutos.

Murray hasta se quejó de un ruido que hizo Fognini y llegaron a discutir, pero el británico tras finalizar el juego puso el reclamo al juez y exteriorizó en la rueda de prensa.

Ahora el italiano, que a los 32 años de edad es el jugador con más edad en entrar a un «top ten» mundial, se enfrentará en octavos contra el ganador entre el estadounidense Taylor Fritz y el ruso Karen Khachanov.

Sit back and enjoy…

The best of @rogerfederer from his @SH_RolexMasters win today. pic.twitter.com/VJ5khLsx8u

— ATP Tour (@atptour) October 8, 2019