Otro día de bajones: Usuarios reportan fallas eléctricas en varios estados

La tarde de este miércoles 23 de septiembre se registró otro inmenso bajón eléctrico en gran parte del país.

Los fuertes bajones de luz ocurrieron pasadas las 2:00 p.m. en los estados Lara, Mérida, Táchira, Anzoátegui, Apure, Zulia, Aragua, Monagas, Carabobo, Falcón, Miranda, La Guaira, Barinas y el Distrito Capital, reseñó el periodista del portal Punto de Corte, Robert Lobo, a través de la red social Twitter.







Esta falla eléctrica afectó la red de telecomunicaciones a gran escala, reportó el observatorio Internacional de Internet Netblocks.

La conectividad fue afectada en Caracas y casi todos los estados de Venezuela al mismo tiempo.

Netblocks confirma falla en red de telecomunicaciones

«Confirmado: Corte de energía registrado en gran parte de Venezuela a las 2:00 pm hora local; los datos de red muestran un alto impacto en la infraestructura de telecomunicaciones, con la conectividad nacional a Internet recuperándose después de la caída al 62% de los niveles ordinarios; incidente en curso», publicó la cuenta oficial de Netblocks en Twitter.

Confirmed: Power outage registered across much of #Venezuela from ~2:00 pm local time; network data show high impact to telecoms infrastructure, with national internet connectivity recovering after drop to 62% of ordinary levels; incident ongoing #SinLuz #Apagon #23Sep 📉🔌 pic.twitter.com/oKLndyOkfQ

— NetBlocks.org (@netblocks) September 23, 2020