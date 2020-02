Varios bajones eléctricos se reportaron en al menos 10 estados

Exactamente a las 2:16 de la tarde de este sábado 8 de febrero, varios usuarios de la red social Twitter reportaron bajones eléctricos en por lo menos 10 estados del país.

De hecho, en la Gran Caracas se registraron tres bajones fuertes; y en otras zonas de la ciudad capital se encuentran sin servicio.

El usuario Fran Monroy Moret @FMonroy escribió en su cuenta que «con un intervalo de una hora; hubo dos bajones de luz muy pronunciados el primero a la 1:48 ó 1:50 y el segundo a las 2:40. Se sintió en buena parte del país y en algunas ciudades están incluso sin electricidad. ¿Será el preludio de algo más grande?».

En el caso de Falcón, el Diario Nuevo Día indicó que la capital del estado Falcón Coro; experimentó un apagón tras varios bajones eléctricos.

Asimismo, El Pitazo reseñó que «en Carora, municipio Torres, contabilizaron dos bajones entre las 2 – 3 de la tarde. Mientras que en Barquisimeto estado Lara, usuarios informaron de variaciones de voltaje; y según mediciones particulares registraron picos de 240 voltios».

Con un intervalo de una hora, hubo 2 bajones de luz muy pronunciados (el 1ero a la 1:48 ó 1:50 y el 2do a las 2:40). Se sintió en buena parte del país y en algunas ciudades están incluso sin electricidad. ¿Será el preludio de algo más grande? — Fran Monroy Moret (@fmonroy) February 8, 2020

También, el medio digital VPItv, informó que luego de los bajones eléctricos en Caracas; Los Chorros, San Antonio de los Altos, Guarenas y Guatire se encuentran sin electricidad.

La misma situación, se presentó en Puerto Cabello estado Carabobo, donde la usuaria Ana María Anselmi @ANAnselmi reportó; «Pto Cabello lleva tres bajones en esos 50 minutos».

La falla, se extendió hasta el estado Aragua, donde Héctor Luis Rangel @HectorLRangel indicó; «ya van tres bajones en menos de una hora. En Aragua son varios los circuitos eléctricos que están fuera desde La Victoria, Cagua, Turmero y Maracay».

*ÚLTIMO MOMENTO*

3pm

Se registran bajones de luz en gran parte del territorio nacional:

Gran Caracas

Anzoategui

Aragua

Barinas

Trujillo

Mérida

Táchira

Miranda

Carabobo

Nueva Esparta

Zulia — ela ferris (@ElaFerris) February 8, 2020

En la región región llanera, también se ven afectados por los constantes bajones eléctricos; «Barinas hecha un caos, cortes de luz constantes hasta 4 veces al día, cuando no se va pasa el día con bajones constantes fuertes; además las llamadas no salen ni entran y los datos como si no existieran», detalló Gaby Jayo @DulceGaby14.

Con información: ACN/Redes/Foto: Cortesía/Archivo

