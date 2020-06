Bancos sin efectivo suficiente en Carabobo y Aragua

Como es de recordar, a partir este lunes 1° de junio, las agencias bancarias comenzaron a laborar en un horario especial como parte de la flexibilización 5×10 de la cuarentena por el coronavirus; no obstante gran parte de los bancos en Aragua y Carabobo que les correspondía atención al público este lunes estaban sin efectivo suficiente.

Así fue reseñado en el portal del medio Crónica Uno, dónde uno de los pensionados carabobeños que cobra por el Banco de Venezuela expresó «no hay real, no hay trabajo, lo que hay es sin vergüenzura y corrupción por parte del Gobierno (…); que salga el presidente de Venezuela a comprar la comida con 250.000 o 400.000 bolívares que es lo que nos dan a nosotros por un mes a ver si les alcanza”.

Por su parte, a Antonio Blanco de 72 años, quien se encontraba en fila para cobrar su pensión en el mismo banco ubicado en el sector El Recreo al norte de Valencia; solo le dispensaron 100 mil bolívares, pues según él, la cajera le indicó que no tenían el dinero suficiente.

«No tengo tarjeta de débito y durante la cuarentena no había cobrado el dinero de mi pensión. Eso quiere decir, que en casi tres meses he acumulado 1.100.000 bolívares y no pude tenerlo tampoco hoy», agregó.

Bancos sin efectivo suficiente para dispensar a los clientes

Vale mencionar, que según la Sudeban, las entidades bancarias abrieron sus puertas de 9 de la mañana a 1 de la tarde y con un cronograma de distribución semanal para la red de bancos del país; siempre y cuando el personal y usuarios cumplieran con la condición de mantener el distanciamiento social y con el uso del tapabocas.

De hecho, según lo publicado de manera oficial, esta semana le tocaba a 16 instituciones financieras, algunas de ellas el Banco de Venezuela, Banesco, Provincial; Banplus, BOD, Banco de Comercio Exterior y el Banco de las Fuerzas Armadas, entre otros. Pero la realidad es que los bancos abrieron pero sin efectivo suficiente para la demanda de personas.

De acuerdo al recorrido del equipo de Crónica Uno en Aragua, «en la agencia del Centro comercial Ipsfa, la única sede que posee BanFanb en Maracay (Aragua); se evidenció poca afluencia de clientes, en su mayoría pensionados, personal activo y jubilado de las fuerzas armadas».

También, en la agencia del Banco de Venezuela situada en avenida las Delicias de Maracay, varios clientes denunciaron; que solo estaban dando 200 mil bolívares y que debían utilizar los cajeros automáticos si querían más dinero ese día.

Entre los otros servicios básicos que ofrece un banco, está el de atención al cliente ofrecido por un ejecutivo, el cual de acuerdo a Oswaldo Chirinos, quien estuvo esperando desde las siete de la mañana afuera de la entidad bancaria; le dijeron que no podían gestionar su solicitud de actualización de datos por no contar con sistema.

De esta manera, el equipo de Crónica Uno luego de consultar a varios clientes llegó a la conclusión de que todos coincidieron en que los bancos están sin efectivo suficiente para entregar a los usuarios. A parte, el distanciamiento social no se cumplió en ningún momento.

Con información: ACN/Crónica Uno/Foto: Crónica Uno

